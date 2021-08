El concurso de Vicentin llevará un tiempo más de lo previsto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La empresa solicitó extender los plazos, en función de no haber concluido las negociaciones con tres potenciales interesados para quedarse con la firma. Qué dice el juez.

Juan Chiummiento | region@ellitoral.com

Aunque la Justicia aún no lo anunció oficialmente, el concurso de Vicentin se prolongará un tiempo más de lo previsto. El magistrado que entiende en la causa hará lugar -al menos parcialmente- al pedido de la agroexportadora, que esta semana solicitó extender hasta el 30 de marzo el período de exclusividad, originalmente pautado para el próximo 3 de septiembre. En una audiencia celebrada el pasado jueves, las diversas partes involucradas mostraron consenso respecto a que las negociaciones para el traspaso accionario (instancia sine qua non para sustanciar una propuesta de pago a los acreedores) necesitan algunas semanas adicionales.

La compañía tenía muy poco margen para lograr las mayorías necesarias y arribar así el denominado 'acuerdo preventivo'. Si bien había anunciado en mayo que en el corto plazo arribaría a un entendimiento con tres grandes cerealeras para vender su paquete accionario, ahora planteó que requería más tiempo, movida que tiene el aval de sus grandes acreedores. "Las visiones de Vicentin y los interesados son diferentes pero no insalvables", resumieron desde el entorno de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que al tiempo que es una de las principales damnificadas por el default puja por quedarse con parte de sus activos, junto a Molinos Agro y Viterra Argentina (perteneciente a la multinacional suiza Glencore).

En la tarde del jueves, durante más de dos horas y media, el juez Fabián Lorenzini lideró una audiencia realizada de forma virtual, en la que participaron una treintena de personas, todas involucradas en el expediente iniciado en febrero de 2020. Una de las alocuciones más destacadas fue la del director institucional de ACA Julián Echazarreta, que ratificó el interés por avanzar en las negociaciones, más allá de algunas contingencias (ver subtítulo más abajo).

Amén de lo expresado por Echazarreta, lo cierto es que los plazos originales prometidos por Vicentin no se cumplieron, lo cual resulta lógico por una parte (no hay que olvidar que se trata de una de las empresas más grandes del país) pero también levanta sospechas, en función de cómo se vienen dando los acontecimientos desde el inicio del default, allá por diciembre de 2019.

Qué piensa el juez

Desde el entorno del magistrado ratificaron a este medio que la extensión de plazos no resulta un problema mayúsculo para el devenir del concurso (de hecho, la mayoría de los procesos de este tipo se prolongan más allá de los plazos originales), aunque reconocieron que hay alguna preocupación sobre qué pasará con los acreedores más chicos, con menos espalda que un banco internacional o una corredora con oficinas en la Bolsa de Comercio para seguir esperando. “La discusión no es extensión sí o extensión no, sino extensión cómo”, expresaron.

Una de las alternativas que se barajan es darle mayor escala a un espacio creado recientemente dentro del concurso, denominado 'audiencias informativas'. Se trata de una medida que no registra antecedentes en la jurisprudencia, consistente en reuniones coordinadas por un abogado especializado en proceso de mediación, el Dr. Raúl Calvo Soler. El juez lo creó oportunamente para -según sus palabras- “darle a algunos acreedores una participación que no tenían”. Por este ámbito ya transitaron más de 800 empresas, según indicaron desde el Poder Judicial.

Así las cosas, los tiempos del concurso van camino a extender un tiempo más. "Hay consenso porque el plazo que se había dispuesto no alcanzó", concedió otra de las fuentes consultadas, participante de la audiencia del jueves pero al margen de las negociaciones entre Vicentin y las tres empresas cerealistas.

Dificultades

Más allá de mantener optimismo respecto al curso de las negociaciones, la agroexportadora reconoció que las tres grandes cerealistas encontraron "contingencias" que traban el acuerdo. Lo hizo en la nota que ingresó esta semana al expediente, donde se pidió extender los plazos por algo más de seis meses..

“Por la envergadura del negocio y giro de la concursada, el proceso de recolección, procesamiento y análisis de datos requiere de plazos extensos, habiendo resultado materialmente imposible (...) concluirlo antes del vencimiento del período de exclusividad”, reza el texto, que lleva la firma del abogado de la compañía Guido Ferullo.