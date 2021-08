El Sadop habla de límites

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De cara a las primarias que tendrán lugar en septiembre, la dirigencia del Sadop Santa Fe fijó algunos límites respecto de la participación de sus afiliados. Si bien no se conoce aún algún documento al respecto sí trascendió cuál es el criterio frente a los comicios de medio término. En un diálogo informal con algunos dirigentes, café por medio, el pensamiento de la organización sindical es que “entendemos que es parte de la lógica de la formación política personal de cada uno y del derecho personal de participar en esta instancia” pero remarcaron que “el Sadop no tiene ningún acuerdo, con coalición política alguna, no ha presentado ninguna lista ni es parte de ninguna lista” y que “entendemos que, dentro de ese legítimo derecho de cada uno de los afiliados a participar, deberán aclarar a los dirigentes los límites de esa participación para no comprometer al gremio”.