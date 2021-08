Detuvieron por intento de robo a Verónica Monti, ex novia de Sergio Denis

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.08.2021 - Última actualización - 12:39

12:34

La periodista fue detenida a la salida de un reconocido shopping de CABA luego de intentar llevarse mercadería sin pagar.

Verónica Monti, la última novia de Sergio Denis, fue detenida este domingo 1 de agosto a la salida de un local en un shopping de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando intentó robarse un par de botas.

Según trascendió, "Fue trasladada a la comisaría número 14", y la estaban llevando a la Alcaldía 6 para "realizarle un chequeo médico de rigor". Su abogado Martin Francolino, la acompañó para tramitar su libertad.

La ex del fallecido cantante fue detenida este domingo a la salida del local de Zara en el shopping de Alto Palermo, cuando intentó robarse un par de botas.

Quién es Verónica Monti

Verónica Monti se hizo conocida por haber estado en pareja con Sergio Denis luego del accidente que tuvo el artista hace casi un año en Tucumán, ya que la familia del cantante no le permitía visitarlo en la clínica ALCLA, donde estuvo internado hasta su muerte, sucedida el 15 de mayo de 2020.

A principios de febrero del 2020 reveló que estaba pasando un duro momento económico que influye en su estado anímico de manera tal que contempla la posibilidad de suicidarse.

En diálogo con la revista Caras, Monti contó que no conseguía trabajo y temía ser desalojada. "Si no fuese por los chicos me pego un tiro. Son todo para mi y me doy cuenta que estoy sola en el mundo con ellos. No logré conseguir trabajo ni que el padre me pase lo que me debe, que son 50 mil pesos. Los vio él, su familia y no empatizan con la situación. La justicia de menores se me ríe en la cara", expresó la periodista en ese momento.

Sumado a lo económico, dijo que no tenia no tiene apoyo psicológico, sino todo lo contrario, y también habló del padre de sus hijos, con quien tampoco tiene una buena relación y recordó una dura experiencia que tuvo con él hace algunos años: “Cuando estaba embarazada de Franca (su hija) me decía 'abortá y me das asco, sos una incubadora caminando'. Siento que ya me hice amiga de su violencia".

En septiembre de ese mismo año, al ser consultada sobre su ausencia en la despedida de Sergio Denis, Monti respondió firme : "No fui a ningún lado, no tenía porque ir, ni siquiera fue su hija del sur. Esta pandemia complica velatorios y entierros, las personas que estuvieron fueron su exmujer, su hermano, su hermana, su sobrino y dos de sus hijos, me parece que estaba bien. Yo hace mucho lo había despedido, hacia mucho tiempo que él ya no estaba”. Su fuerte respuesta impactó y fue entonces que la indagaron acerca del papel que cumplió Denis en su vida. "Lo recuerdo con respeto, pero no me hizo bien, la verdad es que no tuve que pasar la página, sino arrancarla y volver a empezar”.