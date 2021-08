México: baja participación en la consulta popular para enjuiciar a expresidentes por corrupción

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El refernedo celebrado este domingo contó con una participación de alrededor de 7% -lejos del 40% necesario para que tenga efectos legales- fue considerado "un triunfo" por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un referendo celebrado este domingo en México para decidir si se investiga y enjuicia a cinco expresidentes por corrupción, y que contó con una participación de alrededor de 7% -lejos del 40% necesario para que tenga efectos legales- fue considerado "un triunfo" por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó este domingo por la noche que de la consulta, impulsada por el presidente progresista López Obrador, participaron entre 7,07% y 7,74% de los 93,6 millones de electores. Los resultados oficiales que reemplazarán a este conteo preliminar serán presentados este lunes a la tarde.

El "sí" a la posibilidad de procesar a los exmandatarios tuvo un respaldo de entre 89,36% y 96,28%; el "no" registró un apoyo que oscila entre 1,38% y 1,58%, de acuerdo con la estimación presentada por el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Pese a la baja participación, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró la consulta ciudadana "un triunfo". "Es un triunfo que 6.474.708 ciudadanos, mujeres y hombres hayan participado ayer, independientemente de lo que decidieron votar, aun con todo lo confuso de la pregunta, la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba, porque la mayoría votó por el "SÍ", 97 por ciento", dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa en Puerto Vallarta, en costas del Pacífico.

Foto: Xinhua/Franyeli García

Los resultados definitivos se conocerán este lunes y serán "remitidos a la Suprema Corte de Justicia para que determine los efectos legales", dijo Córdova en una sesión pública del INE. Para que el referendo fuera vinculante se requerían los votos de 37,4 millones de personas, o el 40% del padrón electoral.

No obstante, la posibilidad de que la fiscalía actúe sigue en pie, pues en México los exgobernantes pueden ser juzgados como cualquier ciudadano ya que pierden el fuero al dejar el poder. López Obrador recordó que la oposición y magistrados de la Suprema Corte de Justicia argumentaron que "la aplicación de la Ley no se consulta", para cambiar la pregunta original, que se refería a cinco ex presidentes cuyos nombres fueron omitidos para respetar sus derechos y la presunción de inocencia.

"Les podríamos decir que tampoco se aplica (la Ley), porque todo lo que se hizo ayer es legal, está en la Constitución, es un derecho de todos los ciudadanos", prosiguió. "La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar, cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos, esto queda abierto", explicó.

El mandatario argumentó que sin un referendo sería señalado por sus adversarios de estar "garantizando impunidad". Sin embargo, recordó que desde que asumió el cargo, en diciembre de 2018, planteó una especie de "punto final" para evitar la corrupción hacia el futuro.

Foto: Xinhua/Franyeli García

"Lo planteé desde que tome posesión, dije que había que ver hacia adelante; pero el pueblo manda y se tenía que dar la oportunidad a que la gente decidiera, al mismo tiempo se garantiza el derecho que tenemos todos a una defensa justa frente a una acusación", respondió. El presidente mexicano dijo que la consulta tiene un contenido moral más que legal, hacia el futuro.

La consulta popular "es muy importante, porque no solo es un asunto legal, es un asunto moral y político, nos importa más como país que se evite la repetición, la justicia es también lograr prevenir, no solo castigar". También sugirió al Congreso bajar el requisito de 40% de participación para que el resultado de las consultas sea obligatorio y que se celebren el mismo día de los comicios legislativos o presidenciales.

La democracia no se agota en elecciones de legisladores, alcaldes, gobernadores o presidentes, dijo López Obrador; "eso corresponde lo que se conoce como democracia representativa, pero no es la democracia plena", agregó. "Con la democracia participativa podemos estar constantemente opinando, gobernando, porque la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo", puntualizó.

Finalmente, convocó al siguiente referendo, que se celebrará en marzo de 2022, sobre la revocación o continuidad de su mandato. "En ocho meses viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos, porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie", puntualizó.