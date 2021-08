https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.08.2021

16:20

Línea Directa Un Estado más responsable

UN LECTOR

"Muchos argentinos nos hemos vacunado contra el Covid, por una cuestión de responsabilidad social o solidaridad, empatía o llámese como quiera. A veces, hasta dejando de lado convicciones personales, en muchas ocasiones. Hay gente que se ha vacunado sin estar absolutamente convencida de que fuera la salida. Frente a esto, tenemos un Estado que prácticamente nos indujo a vacunarnos y dejó a un montón de gente con la primera dosis de una vacuna, cuando había un tiempo prudencial, un tiempo aconsejable para aplicarse la segunda dosis. Hay gente que ya hace 4 meses que está esperando la segunda dosis de la vacuna rusa; y la verdad que a los que estamos en esa situación nos gustaría un Estado más responsable. Porque si bien obliga o induce a la gente a vacunarse, lo menos que puede hacer es corresponder en responsabilidad teniendo la seguridad de la segunda dosis. Eso está faltando. Y lamentablemente se habla de colocarnos, a los que estamos en esa situación, una vacuna diferente. Todavía ese mecanismo no está ni siquiera probado. No hay ni ensayos. Entonces nos queda una gran duda e incertidumbre, porque evidentemente vamos a caer en un mecanismo de vacunación que ni siquiera está probado experimentalmente. Imagínense la bronca que tenemos. No tienen la dosis complementaria que corresponde. Y nadie sale a poner la cara sobre el asunto. Yo creo que nadie en su sano juicio se va a dejar inocular con una vacuna diferente a la primera. Repudiable el nivel de irresponsabilidad de nuestros gobernantes".