https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.08.2021 - Última actualización - 17:06

17:03

El portal cuenta con 214 empresas de distintos rubros y 13.000 inscriptos. El mismo se articula a su vez con el Programa Te Sumo, para fomentar el empleo para jóvenes de entre 18 y 24 años. En tanto las Universidades Nacionales dictarán cursos para quienes no tengan títulos secundarios.

Acompaña al programa Te Sumo Nación presentó el Portal Empleo, una web para encontrar trabajo El portal cuenta con 214 empresas de distintos rubros y 13.000 inscriptos. El mismo se articula a su vez con el Programa Te Sumo, para fomentar el empleo para jóvenes de entre 18 y 24 años. En tanto las Universidades Nacionales dictarán cursos para quienes no tengan títulos secundarios. El portal cuenta con 214 empresas de distintos rubros y 13.000 inscriptos. El mismo se articula a su vez con el Programa Te Sumo, para fomentar el empleo para jóvenes de entre 18 y 24 años. En tanto las Universidades Nacionales dictarán cursos para quienes no tengan títulos secundarios.

El Gobierno presentó el "Portal Empleo", una plataforma de alcance nacional, digital, pública y gratuita que vincula a trabajadores en la búsqueda activa de la oferta laboral. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo en la presentación, realizada en la sede de la cartera a su cargo, que el portal "ya tiene 214 empresas de distintos rubros y 13.000 inscriptos, de los cuales 5.000 están anotados en forma paralela en el Programa "Te Sumo", lanzado la semana pasada para jóvenes de entre 18 y 24 años.





Moroni explicó que el portal "unifica las ofertas de los distintos programas de empleo", en el cual "se podrán acreditar las habilidades y formaciones, que quedan registrados" en esa plataforma. Consideró que la formación profesional de una carrera es "fundamental", sobre todo en un período "en el cual la beca educativa va muy bien pero llevará un tiempo" para que contribuya a hacer efectiva la finalización de la escolaridad. Y explicó que la "formación profesional muchas veces estuvo vinculada a actividades no productivas, y ahora se trabaja con los sindicatos y las cámaras empresarias" de cada rama.





El rol de las universidades



Para este programa, al menos 10 universidades nacionales ofrecerán 115 cursos destinados a personas que no tengan título secundario "en los programas de extensión, no en las carreras de grado", según puntualizó Moroni, y asimismo aclaró que la iniciativa "no es solo para desempleados, es para todos".





Las personas que se inscriban podrán iniciar su trayecto formativo y socio-laboral, cargar la historia de trabajos y generar su currículum vitae, como también acceder a videos informativos vinculados al mundo del empleo y la formación profesional, visualizar la oferta de cursos certificados por el Ministerio de Trabajo, realizar cursos cortos sobre actividades laborales en diversos sectores de la economía, e inscribirse en el Programa "Te Sumo", informó la cartera laboral.



En tanto, los empleadores que se registren podrán publicar las ofertas laborales, realizar búsquedas de personal y seleccionar perfiles de postulantes registrados. Las empresas también podrán gestionar proyectos del programa "Entrenamiento para el Trabajo" impulsado desde la cartera laboral, y las que contraten trabajadores mediante el Portal Empleo podrán acceder a reducciones en sus contribuciones patronales.