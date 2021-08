https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.08.2021 - Última actualización - 13:18

13:16

Una encuesta realizada por la ENAC reveló mejoras en el sector de las pymes de la provincia y del país. Los números mejoran después de un 2020 para olvidar. Se espera que el aumento de la actividad se sostenga en el segundo semestre.

Encuesta de la ENAC Números alentadores para las pymes Una encuesta realizada por la ENAC reveló mejoras en el sector de las pymes de la provincia y del país. Los números mejoran después de un 2020 para olvidar. Se espera que el aumento de la actividad se sostenga en el segundo semestre. Una encuesta realizada por la ENAC reveló mejoras en el sector de las pymes de la provincia y del país. Los números mejoran después de un 2020 para olvidar. Se espera que el aumento de la actividad se sostenga en el segundo semestre.

Poco a poco, la actividad económica en la provincia y en el país va subiendo. El sector de las pymes, uno de las más castigados, empezó a mostrar signos de reactivación. Así lo demuestra una encuesta realizada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC).





Según este sondeo, el segundo trimestre de 2021 es el tercer trimestre consecutivo con una capacidad industrial utilizada de alrededor del 60% en Argentina. Seis de cada 10 empresas industriales operaron en situación de normalidad, por encima del 60% a pesar de la pandemia.





Con respecto al empleo, el 28,2% de las empresas que realizaron la encuesta sumó trabajadores. Frente a un 8,5% que tuvo que suspender o despedir mano de obra. En relación a esta segunda mitad del año, el sondeo indicó que un 27,6 % de las compañías tiene planeado incrementar su plantel.





Los costos siguen siendo un problema. Según la encuesta realizada por la ENAC, el 90% de las pymes registró aumentos de costos en el período abril-junio 2021. El 54,6 % de los dueños manifestó que los incrementos superaron el 20%. Por esto, el 83% de los pequeños empresarios tuvo que trasladar ese cambio a los precios finales.





Gerardo Di Cosco, integrante de la ENAC, afirmó a Mirador Provincial: “En el último trimestre que es abril, mayo y junio, lo que se está viendo es que la actividad industrial ha crecido un porcentaje. Hay rubros específicos que han mejorado su producción. A no todos le ha llegado todavía eso”. El dirigente empresarial es optimista: “Hay buenas perspectivas. Hoy vemos que el gobierno ha puesto muchas herramientas a disposición de las pymes cuando antes no se tenía”. “Hay buenas perspectivas para que esto comience a funcionar normalmente y generar trabajo que es lo que se necesita al fin y al cabo”, agregó.





El programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) desarrollado por el Estado nacional fue un paliativo para las pequeñas firmas el año pasado, según remarcó Di Cosco. “Ha sido una buena ayuda que ha otorgado el gobierno para mantener el trabajo y ayudar a los empresarios pymes”, dijo. “Hay muchas herramientas que el Ministerio de Producción de la Nación ha puesto para que las pymes lo tomen. A veces es muy complicado acceder a todo eso porque hay una maraña de cuestiones que se necesitan tener para llegar al objetivo final, pero confiamos que a través del diálogo se puedan corregir estas cuestiones”, aseveró.





Precios estables en los insumos





Gerardo Di Cosco es también el titular de la Federación Rosarina del Pan. Su gremio es un sector que tuvo grandes complicaciones en 2020 y también este año. “La situación de las panaderías a nivel país está muy complicada. Fuimos una industria, que al margen que estuvimos exceptuados en la pandemia, no se pudo recuperar en cuanto a ventas. La gente no llega, no le alcanza el dinero. Los precios nuestros no acompañan lo que pagamos la materia prima. Las ventas están muy por debajo de las expectativas que uno tenía”, señaló Di Cosco.





Tras grandes aumentos en el primer semestre, los precios de los insumos de las panaderías en la actualidad están estables. “Hoy, de hace un mes a esta parte, se han mantenido los precios. No han aumentado en forma desconsiderable. Parece que hay una desaceleración de los precios de las materias primas. No lo podemos garantizar, pero es lo que uno ve en estos últimos 30 días. El precio de la harina se mantiene estable”, afirmó el dirigente.