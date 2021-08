Rossi: "Esta es la lista de la Santa Fe que queremos y del Frente de Todos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 05.08.2021 - Última actualización - 18:31

18:30

"Esta es la lista de la Santa Fe que queremos y del Frente de Todos", sostuvo el candidato

Agustín Rossi habló en cercanías al Puente Colgante de la ciudad de Santa Fe, donde presentó la lista que encabeza junto con Alejandra Rodenas, como candidato y candidata al Senado de la Nación. Estuvo acompañado por Eduardo Toniolli y María Luz Rioja como postulantes a integrar la Cámara baja.

“Nos preparamos para disputar este proceso electoral con otra lista, una lista integrada por una cantidad de compañeros y compañeras. Pero ayer nos enteramos que esa lista era monoconcursal, que era de uno solo. «Estoy en la lista porque es mía, dijo Omar Perotti»”, leyó Rossi mostrando los titulares de los medios donde el gobernador realizó las declaraciones. “Esta lista, La Santa Fe que Queremos, no es de nadie. Esta lista es de todos los peronistas de la provincia de Santa Fe que queremos empezar a construir”, sostuvo el candidato a senador nacional.

“Cuando decidimos acompañar a Perotti para que se convierta en gobernador de la provincia yo quería un gobernador peronista, no un príncipe. Quería un gobernador con un liderazgo plural, participativo y moderno que incluya a todos los sectores de la sociedad, que dialogue y que no se sienta el dueño. Acá nadie es dueño de nadie. Acá los dueños son el pueblo argentino y el pueblo santafesino, que son los que deciden transitoriamente dar una determinada responsabilidad”, describió.

“He escuchado historias horribles de la presión que están ejerciendo desde el gobierno de la provincia de Santa Fe a intendentes y presidentes comunales. Los aprietan y les dicen que no me reciban, que no nos reciban a ninguno de nosotros. Que si no tienen determinado resultado electoral no van a tener las obras que tienen comprometidas en los próximos años de gestión. Muchachos, están extorsionando a los pueblos de cada una de esas localidades porque las obras son para los pueblos, son para los vecinos y vecinas de cada una de esas localidades”, distinguió.

Además, durante su discurso Rossi destacó: “Santa Fe es una provincia singular que tiene dos realidades distintas: la de la pampa húmeda y la del norte”. En ese sentido, anunció que “va a plantear en el Congreso de la Nación que todos los beneficios promocionales e impositivos que tengan las provincias del Norte sean aplicados inmediatamente a los seis departamentos de nuestro norte de la provincia de Santa Fe”.

Rossi volvió a plantear la “necesidad de que cada ciudad grande de la provincia tenga su Universidad, por lo que considero necesario la construcción de una Universidad en Venado Tuerto y otra en Reconquista”. También anticipó que “llevará como propuesta a la Cámara una ley de mercados centrales en todo el país para que el consumidor tenga un precio accesible y el productor un precio justo por su mercadería”.

A su turno, Alejandra Rodenas recordó el arduo trabajo que desempeñó como vicegobernadora y en calidad de titular del Senado en plena pandemia: “A sólo dos meses de asumida la gestión se creó un comité de crisis que tuvo un enlace con los 19 departamentos de la provincia. Territorios diversos, de diversas miradas, texturas, necesidades se vieron interpelados por una pandemia que atravesó al mundo, a nuestro país y a nuestra provincia”. Además, señaló que el comité fue atendiendo las necesidades de cada uno de los departamentos. “Ninguno quedó sin ser escuchado. Estoy muy contenta de estar aquí porque estoy convencida de que las internas, las PASO, han puesto siempre en valor esa diversidad, esa agenda de la diversidad de nuestros 19 departamentos”.

Rodenas destacó un objetivo alcanzado en plena pandemia: “Logramos que se discutieran en la Legislatura leyes importantísimas que le dieron al gobierno provincial los recursos que necesitaba. También tenemos la Ley de Paridad. Parecía imposible, pero lo conseguimos. Lo logró el movimiento de mujeres que es preexistente a todos nosotras y nosotros. Lo que hicimos fue acompañarlo”.

La candidata a senadora suplente Lucila De Ponti sostuvo: “Estamos muy orgullosos y felices de acompañar esta construcción colectiva. Como decía Néstor Kirchner: «Hay que subir un escalón de los sueños de la gente». Sabemos que no hay otro santafesino capacitado (como Agustín Rossi) para cumplir esta tarea de representar a Santa Fe en el Congreso de la Nación”, destacó.

Oscar “Cachi” Martínez, candidato a diputado, dijo a su turno: “Desde el Frente Renovador vinimos a poner en este proyecto nuestro granito de arena para construir la Santa Fe que queremos porque estamos convencidos de que los justicialistas podemos superar el autoritarismo, la persecución política, y la política del látigo y la chequera”.“¡Abrazamos las banderas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Creemos en una comunidad organizada, en una Santa Fe productiva, trabajadora y conectada donde la salud, la educación y la seguridad sean derechos garantizados en cualquier lugar donde nos toque vivir”, dijo Martínez.

En tanto, el también candidato a senador suplente Leandro Busatto sumó: “Ganar o perder una elección es parte de una circunstancia de la vida. Lo que califica a la dirigencia política es cuál es el nivel de compromiso que tiene con la sociedad en un momento determinado de su vida”. Y añadió: “Celebro que esta lista esté de pie para honrar los sueños y las utopías. Celebrar la política es honrarla participando, protagonizando, recorriendo y llevando una luz de esperanza por la pandemia macrista y por la muerte y el silencio que esta pandemia de covid-19 ha dejado en nuestra provincia”.

María Luz Rioja, candidata a la Cámara baja, recordó que hace poco más de una década, apenas un mes después de la muerte de Néstor Kirchner, en la ciudad de Santa Fe organizaron un encuentro de jóvenes. “Fuimos más de 3 mil organizándonos. Meses después, sobre aquella base del que «florezcan mil flores», Agustín nos propuso armar una lista completamente de jóvenes. Fue un ejemplo para el país y la región: la primera lista sub 35”, detalló.

En tanto, la postulante a diputada Patricia Mounier dijo: “Escuchar a Agustín y Alejandra hablar del trabajo, de la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y hablar de la educación me enorgullece como docente. Son ideas centrales de este proceso que queremos”.

De cara a las próximas PASO en la provincia de Santa Fe, esta propuesta lleva a Leandro Busatto y Lucila De Ponti como suplentes de Rossi y Rodenas en la boleta de la categoría Senadores.En tanto, para Diputados Nacionales, la lista está integrada por Eduardo Toniolli, María Luz Rioja, Oscar “Cachi” Martínez, Patricia Mounier, Juan Andrés González Utges, María Cristina Gómez, Adrián Scozzina, Melisa Giancrisostomo y Eduardo Baucero. Como suplentes figuran Gina Chiavarino, Isidro Llonch, Claudio Gaineddu, Noelia Gómez, Stella Maris Clerici y Carlos Báez.