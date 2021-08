Golf: Magdalena Simmermacher completó su tercera jornada y contó que el calor le "jugó una mala pasada"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La atleta argentina finalizó la vuelta con 78 golpes (siete sobre el par) para completar los 18 hoyos. Cerrará su participación el sábado.

Magdalena Simmermacher, la primera golfista argentina de la historia en participar en los Juegos Olímpicos, no tuvo una buena jornada en el tercer día de competencia en Tokio 2020.

Tras terminar en el debut con 76 y bajar el par el jueves con una vuelta de 70, Simmermacher este viernes tuvo su peor recorrido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al necesitar 78 golpes (siete sobre el par) para completar los 18 hoyos.

“El calor me jugó una mala pasada” declaró la deportista en la transmisión oficial. En la tercera o cuarta vuelta empecé a sentirme mal. No quería ni tomar agua y sentía ganas de vomitar. No se si es el calor o porque nos levantamos temprano, es todo una seguidilla de cosas en las que las condiciones no ayudan. Entonces creo que el golpe de calor me impidió estar al 100 mental y físicamente” explicó.

De esta manera, después de los tres días de competencia (en el golf olímpico no hay corte clasificatorio), la argentina acumula 224 impactos (+11) y se ubica en la 56° posición.

Simmermacher, quien este viernes comenzó el recorrido en el hoyo 10, terminó la ida en el par producto de un birdie en el 15 y un bogey; sin embargo, la vuelta no fue la que esperaba: se fue con bogey del 2, 3 y 9, mientras que sufrió un cuádruple bogey en el 7.