https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 09.08.2021 - Última actualización - 17:36

16:57

Los nombres de las generaciones están en boca de todo el mundo. La generación de los Millennials, la generación Z, la generación X y demás. Estas generaciones son aceptadas por todos y en internet hay diversos textos explicando sus características.

Osea ¿Qué es la generación champagne? Los nombres de las generaciones están en boca de todo el mundo. La generación de los Millennials, la generación Z, la generación X y demás. Estas generaciones son aceptadas por todos y en internet hay diversos textos explicando sus características. Los nombres de las generaciones están en boca de todo el mundo. La generación de los Millennials, la generación Z, la generación X y demás. Estas generaciones son aceptadas por todos y en internet hay diversos textos explicando sus características.

Millennials, generación Z, generación X solemos escuchar a menudo para agrupar a personas según edad. Si bien estas generaciones se basan en las edades y los años de nacimiento en este último tiempo apareció una generación que se adhiere a la generación Z, que es la que comprende a los nacidos a mediados de la década del 90 hasta mediados de la década del 2000. La generación champagne.



Para entender el contexto mirá el siguiente video



Sin embargo, esta generación no está delimitada por la edad sino por sus características y más específicamente por una frase viral que surgió en redes sociales hace no mucho tiempo. Si la usas estás dentro de la generación y si no estás excluido. Así es la generación champagne.



A través de una imagen de Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, con una frase haciendo referencia a derrotar a sus rivales con “fútbol champagne”, los ingeniosos del mundo de Twitter reconvirtieron la frase para un uso cotidiano y viral.



Algunos ejemplos son estas frases:

“Discúlpame si no tuve 40 de fiebre post vacuna así es la sinopharm champagne”

“Discúlpame si llegue sin contagiarme a la vacuna así es el sistema inmune champagne”

EL FÚTBOL CHAMPAGNE ES ASÍ 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/Owq8t5pG7E — TyC Sports (@TyCSports) July 11, 2021

DISCULPAME SI SEGUIMOS RECORDANDO LA #COPAAMÉRICA 🏆, PERO ASÍ ES EL MARACANAZO CHAMPAGNE 😎🇦🇷 pic.twitter.com/DvPILXjWgf — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 25, 2021