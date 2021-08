https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"No hay tranquilidad" Piden más controles en El Chaquito luego del accidente grave y la fiesta clandestina desactivada La Vecinal pide que haya mayor orden en la zona, para que puedan "disfrutar todos" y evitar más "hechos desafortunados" como los que se vivieron este fin de semana.

El Chaquito fue el centro de la escena este fin de semana luego del accidente entre un motociclista y un vehículo de la policía, sumado a una fiesta clandestina que se realizó en el paraje y que fue desactivada por las autoridades. Al respecto, representantes de la Vecinal de la zona pidieron más controles para “prevenir hechos desafortunados”.

Mariela Safón, de la Vecinal, habló con El Litoral y contó lo que sucedido: “Hubo una fiesta clandestina, está tan baja la playa que aprovechan para ir a reunirse. Además, hubo un accidente el fin de semana, porque controles policiales hay en la zona, la comisaria de Monte Vera siempre está dispuesta a recorrer la playa y controlar además por los hechos de inseguridad. Pero justo sucedió ese lamentable accidente y también somos noticia por eso”.

Y explicó: “Al estar tan baja el agua, se utiliza la playa como si fuera una pista. Sinceramente, no hay tranquilidad en la zona, no podemos bajar a la arena con nuestros hijos. Nosotros desde la Vecinal decimos que no estamos en contra de que se disfrute, lo que nosotros queremos es que sea de una manera ordenada y organizada porque al no haber controles por parte de la comuna, vamos a decirlo así: es un descontrol en la zona”.

Sobre qué es lo que piden desde la Vecinal, Safón aclaró: “Que se hagan controles, para que no sea desmedido, sino organizado donde podamos disfrutar todos, ellos que quieren circular en moto y en cuatriciclo, que nosotros no estamos en contra de eso, queremos prevenir hechos desafortunados”.

En cuanto a si han enviado una nota a las autoridades, indicó: “Lo vamos a hacer en estos días, pero ellos siempre están al tanto de lo que sucede. Nosotros le vamos informando como vecinos a la referente comunal” finalizó.