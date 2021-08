https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 11.08.2021 - Última actualización - 11:17

11:13

La Liga pide que haya público

Consenso general: esperar y volver con autorizaciones

En la reunión que se llevó a cabo en la Casona de Calle Corrientes, los directivos de los clubes, en su mayoría, decidieron no volver hasta tanto el Gobierno no autorice el regreso del público. A la espera del nuevo DNU, la vuelta se podría dar recién el 21 de agosto próximo. En una votación correcta y ordenada, la mayoría votó por la espera y el pedido al Gobierno por la apertura de los estadios con juego y simpatizantes, aplicando los protocolos necesarios.

Todo a su debido tiempo. La reunión fue muy positiva y los directivos de los clubes seguirán aguardando por la autorización de volver con público. Al mismo tiempo, hicieron un pedido al Gobierno para un pronto regreso a la actividad. Crédito: Archivo



Todo a su debido tiempo. La reunión fue muy positiva y los directivos de los clubes seguirán aguardando por la autorización de volver con público. Al mismo tiempo, hicieron un pedido al Gobierno para un pronto regreso a la actividad. Crédito: Archivo

El Litoral en en

La Liga pide que haya público Consenso general: esperar y volver con autorizaciones En la reunión que se llevó a cabo en la Casona de Calle Corrientes, los directivos de los clubes, en su mayoría, decidieron no volver hasta tanto el Gobierno no autorice el regreso del público. A la espera del nuevo DNU, la vuelta se podría dar recién el 21 de agosto próximo. En una votación correcta y ordenada, la mayoría votó por la espera y el pedido al Gobierno por la apertura de los estadios con juego y simpatizantes, aplicando los protocolos necesarios. En la reunión que se llevó a cabo en la Casona de Calle Corrientes, los directivos de los clubes, en su mayoría, decidieron no volver hasta tanto el Gobierno no autorice el regreso del público. A la espera del nuevo DNU, la vuelta se podría dar recién el 21 de agosto próximo. En una votación correcta y ordenada, la mayoría votó por la espera y el pedido al Gobierno por la apertura de los estadios con juego y simpatizantes, aplicando los protocolos necesarios.

La Liga Santafesina de Fútbol informó que el reinicio del campeonato en Primera División A, B, Inferiores y Femenino se postergará una semana más. Luego de la reunión realizada en la noche del martes en la sede de la Liga, la mayoría de los clubes decidieron postergar una semana más el reinicio de los campeonatos, que se habían programado para comenzar este sábado 14 y lunes 16, fecha propuesta por las autoridades de la institución madre del fútbol local. En caso que el decreto provincial, que tiene vigencia hasta el 20 de agosto, se extienda en la imposibilidad de contar con público en los estadios, dicha reanudación se seguirá postergando por decisión de los clubes que la conforman, en ambas categorías: A y B. "En la reunión se decidió no jugar el próximo sábado y de esa manera esperar hasta el nuevo DNU que se formalizará el 20 de agosto próximo. Los clubes tomaron esa decisión y se respeta porque ellos son los "dueños" de la Liga Santafesina", así lo hizo saber el presidente de la casa mayor del fútbol local, Gustavo Pueyo. Pasión Liga siguió con la recorrida y por el mismo motivo consultó a los responsables de los clubes que participaron de la reunión que se hizo en carácter de urgente: "El club Independiente nunca estuvo de acuerdo en jugar partidos sin público y para eso debemos respetar la decisión del Gobernador de la Provincia. Creo que debemos respetar la decisión del Gobierno que se informa a través del Ministerio de Salud. Como todos los clubes, o la mayoría, queremos jugar con público porque eso nos permite hacer frente a los gastos que demanda la apertura de un estadio cada fin de semana. La decisión está tomada y nos reuniremos con nuestros gobernantes para ponernos de acuerdo y poder volver cuanto antes. Ellos saben muy bien lo que los clubes hacemos por los niños y jóvenes de nuestra sociedad, por eso van a entender nuestro pedido", se manifestó Ernesto Brignone, presidente del club Independiente de Santo Tomé. En tanto Eladio Rosso, vicepresidente de la Liga, destacó: "Acatamos el decreto del Gobernador en virtud de que consideramos respetar la decisión de ellos y por eso vamos a seguir esperando la apertura de las canchas para el día que ellos decidan hacerlo. También sabemos que necesitamos jugar con público y en eso también coincidimos todos. Le pedimos por favor a nuestras autoridades que la apertura sea en tiempo y forma porque, como hicimos en el inicio del año deportivo, volveremos a cumplir de manera estricta los protocolos conocidos por todos nosotros. Fue una reunión muy positiva para la Liga y sus clubes participantes, porque todos tiramos para el mismo lado y en tiempos difíciles el respeto por quienes toman decisiones hay que acatarlas. Esta semana nos reuniremos con nuestros gobernantes para pedirles que, mediante protocolos estrictos, podamos volver el sábado 21 de agosto y con el público que ellos crean suficiente". Una semana más Entre otro de los puntos destacados de la reunión y a raíz de la decisión de esperar por la vuelta de la actividad hasta la semana próxima, el mercado de pases se extiende hasta el viernes 20 de agosto. Así lo informó el comunicado oficial de la Liga Santafesina. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: