Se viene Danzar Santa Fe

Las diferentes actividades serán del 14 al 22 de agosto en tres puntos de la ciudad: Teatro Municipal (San Martín 2020), Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco (Blvd. Gálvez 1050) y Punto Circo, ubicado en Francia y Salta. Participará la compañía de Teatro Inmersivo Somos Changa, formada por ex integrantes de la producción Fuerza Bruta.

Del 14 al 22 de agosto se pondrá en marcha el Festival Danzar Santa Fe 2021. La actividad, organizada desde Santa Fe para todo el mundo, cuenta con la dirección general de Daniel Payero Zaragoza, la gestión, producción y co dirección de Julieta Taborda, gestión y producción de Lucía García Puente y dirección escenotécnica de Juan Pablo Porretti.

Las actividades, que arrancan el sábado 14 en la Sala Marechal del Teatro Municipal, incluyen clases formativas y espectáculos con diversas compañías, entre ellas House of Lepidópteros, Ouvert, Artístico, BLA! Producciones Artísticas, Grupo Tombo, DPZ danza, Vendaval, Ballet Fragor, Proyecto PEM, MERAKI Transdisciplinar, M.A.F.I.A.S, Compañía Rosarina de Danza Contemporánea, La Urdimbre, Aeream, Ballet Ensamble Fusión UPCN, We Love Dancing, Agrupación El Prado Compañía Folklórica Latinoamérica Yapeyú y Can Dance Evolution.

El día domingo 15 de agosto el festival contará con la presencia de invitados especiales de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de la compañía de Teatro Inmersivo Somos Changa, quienes en su mayoría son ex integrantes de la producción Fuerza Bruta. Luego de dos años sin escenarios, esta compañía visita la ciudad con una propuesta innovadora y de gran desafío físico.

Además se estrenará Sit Alius, obra de acrobacia y danza contemporánea interpretada por Kevin Malcon y Lucía García Puente por primera vez en la ciudad de Santa Fe. Esa misma noche estará invitada la Compañía HAM con una nueva propuesta en su carrera.

Los organizadores agradecieron a los músicos Eduardo Bavorovsky, Javier Mulé, Juan José García Puente, Oscar Abud, Fabián Rosa y Juan Candioti por sumarse a la apertura de la noche del domingo 15 de agosto.

Este año el festival propone, además de las actividades presenciales, un concurso virtual. “Este año nuevamente atravesado por la pandemia nos propone que la creatividad sea un puente al servicio de seguir intentando conformarnos como cuerpo ‘presente’ y reciclar lo experimentado en este transitar”, explicaron los organizadores.

El encuentro entre danzas, corporalidades y tecnologías nos ayuda a preguntarnos acerca del arte como herramienta de resistencia, sobrevivencia, transformación, creación y generadora de posibilidades. En la virtualidad queremos seguir pensando la danza como una herramienta política y social para la construcción del desarrollo del sector con toda su diversidad. Este concurso es una suerte de continuación del concurso virtual “Cuerpos sin espacio” realizado en 2020.

Danzar Santa Fe es un movimiento que, desde hace cinco años, busca generar y sostener espacios que favorezcan y desarrollen el intercambio cultural entre todos los hacedores de la danza y toda persona interesada en participar de dichos espacios. “Estos espacios están abiertos para la formación, la creación, la investigación, la puesta en escena en diferentes formatos, para la reflexión y el disfrute; porque consideramos que a través del encuentro con el otro, con lo otro, podemos florecer como personas y como sociedad”, aseguran.