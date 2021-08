https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.08.2021 - Última actualización - 9:17

9:14

Ante el pedido de los gremios docentes para que se vuelvan a renegociar salarios, la ministra de Educación, Adriana Cantero, dijo que ello se dará cuando desde el gobierno se genere la convocatoria para todos los sectores públicos. Admitió que la paritaria nacional será una referencia. Los sindicatos reclaman un nuevo aumento para el último trimestre del año.

Reclamos desde el sector docente Reapertura de paritaria: por ahora, sólo para las comisiones técnicas Ante el pedido de los gremios docentes para que se vuelvan a renegociar salarios, la ministra de Educación, Adriana Cantero, dijo que ello se dará cuando desde el gobierno se genere la convocatoria para todos los sectores públicos. Admitió que la paritaria nacional será una referencia. Los sindicatos reclaman un nuevo aumento para el último trimestre del año. Ante el pedido de los gremios docentes para que se vuelvan a renegociar salarios, la ministra de Educación, Adriana Cantero, dijo que ello se dará cuando desde el gobierno se genere la convocatoria para todos los sectores públicos. Admitió que la paritaria nacional será una referencia. Los sindicatos reclaman un nuevo aumento para el último trimestre del año.

Frente a los reclamos de los gremios docentes para que la provincia reabra la paritaria y habilite una nueva discusión salarial, la ministra de Educación Adriana Cantero adelantó que para estos días estarán convocadas las comisiones técnicas. Sin embargo, planteó que para analizar salarios deberá aguardarse que desde el Poder Ejecutivo se genere una convocatoria que incluya al resto de los sindicatos que representan a empleados públicos.

Como se sabe, tanto Amsafe como Sadop han solicitado formalmente no sólo que se adelante a agosto el 9% de incremento previsto para setiembre según lo convenido a principios de año; también han reclamado una recomposición para el último trimestre del año puesto que el aumento anual acordado – 36%- será ampliamente superado por la inflación anual, que se proyecta por encima del 50%. El mismo planteo formuló la dirigencia gremial docente en el marco de la paritaria nacional que se reunió el pasado lunes, y pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene.

"Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo para ver cómo podrían ser estas convocatorias. Por ahora lo que vamos a hacer es empezar a citar a la paritaria pero para trabajar con las comisiones técnicas algunos temas que nos han quedado pendientes y que queremos abordar. Tienen que ver, esencialmente, con condiciones de trabajo y cuestiones pedagógicas. Las paritarias por el tema salarial serán para cuando se reabra el diálogo con todos los sectores estatales", aclaró.

Consultada sobre qué incidencia podría tener en la provincia la discusión nacional, admitió que es ésa una instancia que se sigue con atención. "Siempre es orientador lo que pase en la paritaria nacional docente; es siempre un marco de referencia que va orientando las discusiones que se vayan dando en el resto de las jurisdicciones. Así que estaremos atentos también a ello", planteó.

Desde Sadop

Así como lo había planteado la conducción de Amsafé, también el secretario general del SADOP, Pedro Bayúgar, consideró que es imprescindible discutir una nueva recomposición y recordó que "desde julio" se le reclama al gobierno que reabra la discusión.

"El poder adquisitivo del salario de las y los docentes se ha visto fuertemente afectado en estos últimos meses por el aumento en los precios de los alimentos, alquileres y algunos servicios, principalmente. Sabemos que lo pautado en el acuerdo paritario de principios de año se ha cumplido en tiempo y forma, pero entendemos que la proyección que hicimos en aquel momento no se cumplió por diferentes motivos y estamos convencidos de que el salario debe ganarle a la inflación, como acordamos fundamentalmente este año", sostuvo.

SADOP había comenzado con este reclamo en el inicio del receso invernal, sin recibir respuestas.

"Esta semana, volvió a reunirse la paritaria nacional docente. Dicha situación demuestra y evidencia que lo que desde SADOP advertimos, está pasando en todos lados", remarcó Bayúgar. "Y no es el único tema que debemos debatir en la mesa paritaria - sostuvo-. También quedó pendiente el blanqueo de las sumas no remunerativas del año 2020 y la implementación de los concursos y escalafones en las escuelas privadas que no se puede seguir dilatando", concluyó.