Jueves 12.08.2021

Tras ser baleado

Chano desde el hospital: "Me recuperé milagrosamente"

El ex cantante de Tan Biónica grabó un video desde el centro médico donde fue asistido. En el mismo agradece al personal y quiénes se acercaron para acompañarlo en el duro momento. Este jueves por la tarde recibiría el alta.

Luego del incidente donde un policía baleó en el abdomen a Santiago “Chano” Moreno Charpentier mientras éste sufría un brote psicótico, el cantante fue intervenido quirúrgicamente y este jueves por la tarde recibiría el alta. Como motivo de su recuperación, la familia del ex Tan Biónica compartió un video grabado desde el Sanatorio Otamendi donde asegura que se recuperó “milagrosamente” de las heridas de bala. “Chano” también agradeció al personal médico que lo atendió y a quienes se acercaron a la puerta del sanatorio para conocer su estado y brindarle su apoyo. Además explica que se comunica de esta manera no porque sea una "manifestación caprichosa de indiferencia" sino porque ahora necesita ponerse él mismo en "primer lugar", indicando que iniciará un nuevo tratamiento para combatir su adicción a las drogas.

