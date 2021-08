https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.08.2021 - Última actualización - 13:43

13:28

Escuchas judiciales filtradas en la Casa Gris

Bastia y sus dudas por el respaldo oficial a Sain

El presidente de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura no sale de su asombro por la denuncia que ha iniciado el Ministerio Público de la Acusación contra una funcionaria de su Organismo de Investigaciones. Pide "no naturalizar la gravedad institucional de que se haya llevado información que nunca debió salir del Poder Judicial al poder político".

El diputado provincial Fabián Bastia piensa que el meollo de esta "grave situación" es que se haya permitido a Marcelo Sain una licencia en un cargo del Poder Judicial mientras era ministro del Ejecutivo. Crédito: Archivo - El Litoral



El diputado provincial Fabián Bastia piensa que el meollo de esta "grave situación" es que se haya permitido a Marcelo Sain una licencia en un cargo del Poder Judicial mientras era ministro del Ejecutivo. Crédito: Archivo - El Litoral

El Litoral en en

Escuchas judiciales filtradas en la Casa Gris Bastia y sus dudas por el respaldo oficial a Sain El presidente de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura no sale de su asombro por la denuncia que ha iniciado el Ministerio Público de la Acusación contra una funcionaria de su Organismo de Investigaciones. Pide "no naturalizar la gravedad institucional de que se haya llevado información que nunca debió salir del Poder Judicial al poder político". El presidente de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura no sale de su asombro por la denuncia que ha iniciado el Ministerio Público de la Acusación contra una funcionaria de su Organismo de Investigaciones. Pide "no naturalizar la gravedad institucional de que se haya llevado información que nunca debió salir del Poder Judicial al poder político".

Por Luis Rodrigo SEGUIR "Sigue sin una respuesta del señor gobernador la pregunta que formulamos hace ya mucho tiempo: ¿por qué ha respaldado sistemáticamente a su ex ministro de Seguridad Marcelo Sain'", dijo a El Litoral el diputado provincial radical Fabián Bastia ante una pregunta sobre las filtraciones de escuchas de la justicia que –según una denuncia de la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia, Vranicich, fueron del Organismo de Investigaciones del MPA a manos del ex titular de Seguridad.

El legislador pidió a la sociedad "no naturalizar" la gravedad de que la información confidencial, que se obtiene bajo una orden judicial y está en poder de funcionarios del MPA "haya sido entregada como muestra la denuncia que hemos recibido en la Comisión de Acuerdos al poder político en la provincia de Santa Fe". Y subrayó su gravedad institucional.

El diputado repasó los eslabones de una cadena de hechos públicos en los que el gobernador Omar Perotti ha respaldado a Sain, una y otra vez, e insistió: "es hora de preguntar por qué lo ha hecho".

Bastia comenzó por mencionar que el "huevo de la serpiente o el pecado original" de la "muy preocupante situación que hoy vive la provincia" deviene de que el titular del Poder Ejecutivo haya permitido que Sain jure como ministro sin haber dejado su cargo en el Poder Judicial, como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Tenés que leer Acusan a una funcionaria del MPA de pasar información a Sain

Esa es justamente la oficina donde ahora se ha producido presuntamente la filtración de información judicial confidencial "concretamente escuchas telefónicas". No debe olvidarse que aunque con una licencia sin goce de sueldo Sain era al mismo tiempo que ministro el director del OI del MPA.

Bastia nombró cada una de las cuentas del rosario de sucesos que, casi desde el inicio de la gestión, fueron admitidos por Perotti ante manifestaciones de Sain que perjudicaban la imagen de su gobierno.

Mencionó los insultos en contra de la figura del gobernador, a los policías en particular y los santafesinos en general, la denuncia ante el Inadi por esos dichos racistas y la decisión de ordenar al fiscal de Estado allanarse el planteo del ex ministro ante un proceso iniciado en la Legislatura en su contra, entre otros puntos de una lista mayor.

Como se sabe, con el decreto de allanamiento y la actuación en consecuencia del Dr. Rubén Weder, Sain consiguió bastante más que un amparo favorable: el fallo producto de la aceptación del representante natural de la Provincia (que no consultó a la Legislatura y siguió la instrucción del gobernador como jefe de la Administración) ordenó a Acuerdos archivar el expediente que se había iniciado contra el director del Organismo de Investigaciones tras volver a su cargo. Por esa acusación de incompatibilidades la Asamblea Legislativa facultó a Bastia a representar la posición de ese poder para intentar seguir con la causa judicial iniciada por Sain en segunda instancia en el fuero laboral de Rosario y en un pedido a la Corte para que se pronuncie sobre la cuestión.

"La protección del gobernador a Sain al forzar al representante legal de todo el Estado provincial, no solo de la Casa Gris, mediante un decreto de allanamiento no es un hecho aislado", resumió. Tenés que leer Vranicich confirmó que escuchas judiciales se filtraron al Ministerio de Seguridad durante la gestión Sain

¿Qué pasó?

"Me cuesta encontrar una explicación sencilla para graficar lo que ha ocurrido, que es de una gravedad enorme. Busco algún ejemplo accesible para que el ciudadano común entienda qué significa que en el OI no se haya podido resguardar información judicial confidencial. Pienso en un gerente o alto empleado de un banco que diera a conocer información financiera de un cliente que es privada a otro particular para determinado negocio aprovechando esas circunstancia… pero aquí no hay en juego plata, sino algo más importante que es el derecho a la privacidad de las personas".

El Litoral preguntó si en la Comisión se buscará determinar por qué fallaron los mecanismos del OI para el resguardo de esa información, y Bastía advirtió que "evidentemente no se han cumplido los protocolos" para esas actuaciones.

"Cuando hay un teléfono interceptado con una orden judicial sólo consta en ese juicio lo que de esas conversaciones privadas hay de relevante para esa causa. Y hay la obligación de cuidar que todo lo demás no sea utilizado. Más aún, después de cierto tiempo debe destruirse. Sinceramente me pregunto cómo se hicieron, desde el punto de vista técnico", esas filtraciones.

Advirtió que poco importa si el contenido de las filtraciones pueda parecer pueril o superficial, sino que hayan sucedido. "Razonemos por el absurdo: supongamos que nos dicen que lo que se pasó de las escuchas es para saber de qué equipo de futbol es sos, es porque te están armando una 'carpeta'", señaló.

Con el denunciante

Por estas horas se definía el día en que será invitado a la Comisión de Acuerdos el vicedirector del Organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik, que quedó a cargo del OI del MPA durante la licencia de Sain. Y que un poco antes del reintegro del ex ministro a su cargo en el Ministerio Público de la Acusación inició la denuncia contra la jefa de Inteligencia Sur, Débora Cotichini.

Se supone que entre el martes o el miércoles será la reunión con los ocho diputados y cuatro senadores de la Comisión, que aceptó la propuesta del senador Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) para convocar al número dos del OI. Y todo indica que habrá más convocatorias, a partir de las eventuales derivaciones judiciales del tema.

El Litoral en en

Temas: