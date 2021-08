https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La foto de la polémica Infectólogos cercanos al gobierno criticaron la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez

Se repiten las críticas del arco político, de periodistas y analistas políticos sobre la celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez en julio de 2020, cuando el país se encontraba bajo una estricta cuarentena para evitar contagios de Covid-19.

También opinaron dos infectólogos que trabajan como asesores del gobierno de Alberto Fernández. Uno de ellos, el Dr. Pedro Cahn manifestó: "Han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos. Está mal no cumplir con el protocolo, sea quien sea".

En ese sentido, el especialista agregó: "Esto no ayuda. Está peor si lo hace alguien con responsabilidad política". "Estuve varios meses sin ver a mis hijos y nietos. Todos hemos padecido, hemos dejado de ver amigos, fallecieron algunos y no pude ir al velorio".

Al mismo tiempo, otro de los asesores del Gobierno, Hugo Pizzi, en declaraciones radiales criticó la realización de esa reunión en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio. “Me da mucha pena la foto en Olivos del año pasado, fue un encuentro que se podría haber evitado. Todos estábamos detrás de la ventana viendo lo que pasaba afuera”, señaló.

Pizzi además destacó que en ese momento, a mediados del año pasado, hubo “gente que sufrió mucho, que no pudo despedir a sus familiares; hubo casos desgarradores” por lo que el festejo “fue un error que se podría haber evitado”.

Cabe recordar que este jueves diario La Nación publicó una imagen de la celebración del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez en la Residencia de Olivos. La foto, que corresponde al 14 de julio de 2020, muestra a la agasajada junto a Alberto Fernández y a un grupo de amigos y colaboradores sin medidas de protección contra el coronavirus.