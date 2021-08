https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.08.2021 - Última actualización - 20:34

20:33

Flordelis do Carmo

Detienen a una exdiputada brasileña acusada de mandar a matar a su marido

La víctima, Anderson do Carmo, fue asesinado en su casa en junio de 2019. Además de Flordelis, hay otras nueve personas denunciadas por el delito: siete de sus hijos, una nieta y un expolicía.

Flordelis Do Carmo. Crédito: Captura digital



Flordelis Do Carmo. Crédito: Captura digital

El Litoral en en

Flordelis do Carmo Detienen a una exdiputada brasileña acusada de mandar a matar a su marido La víctima, Anderson do Carmo, fue asesinado en su casa en junio de 2019. Además de Flordelis, hay otras nueve personas denunciadas por el delito: siete de sus hijos, una nieta y un expolicía. La víctima, Anderson do Carmo, fue asesinado en su casa en junio de 2019. Además de Flordelis, hay otras nueve personas denunciadas por el delito: siete de sus hijos, una nieta y un expolicía.

La exdiputada brasileña Flordelis do Carmo, acusada de mandar a matar a su marido, el pastor Anderson do Carmo, fue detenida por la policía en la tarde de hoy, poco después de que la Fiscalía pidiera su prisión preventiva. La exdiputada y pastora evangélica fue detenida en su casa de Niteroi, frente a Río de Janeiro, y entró en el carro policial gritando "os quiero" y "fe en Dios", según un video divulgado por la cadena de televisión Globo. Tenés que leer Brasil: destituyen a diputada evangélica acusada del asesinato de su marido, que oficiaba de pastor Pocos minutos antes, ella misma avisó a sus seguidores que la policía la estaba buscando, con un video en las redes sociales donde negaba haber mandado matar al marido y pedía "una corriente de oración en internet". Anderson do Carmo fue asesinado en su casa en junio de 2019; en un principio su familia aseguró que había sido víctima de un atraco violento, pero enseguida aparecieron indicios que vinculaban a su esposa al crimen. Tenés que leer Brasil: la diputada - pastora Flordelis dos Santos detenida por "encargar" el homicidio de su esposo Además de Flordelis, hay otras diez personas denunciadas por el delito; siete de sus hijos, una nieta, un expolicía y su esposa. Hasta esta semana, Flordelis mantenía su banca como diputada en Brasilia, cargo para el que fue electa en 2018 en representación del conservador Partido Social Democrático (PSD), lo que impedía su detención, pero el martes la Cámara de Diputados acordó anular su mandato, dejándola así expuesta a la acción de la Justicia. Con información de Telam

El Litoral en en