Diputados reconocerá la terapia con búfalos para niños con autismo

El domingo 22, legisladores santafesinos declararán de Interés el proyecto impulsado por el tambero de San Martín de las Escobas, Marcelo González. “Recibir esto es el logro más grande que tuve en la vida”, reconoció.

Rodrigo Pretto

La terapia con bubalinos para chicos con espectro autista repercutió en cada rincón de la provincia. El proyecto solidario impulsado por el tambero de San Martín de las Escobas, Marcelo González -y difundido por este medio en los últimos días- tocó las fibras más íntimas de la ciudadanía y llegó al arco político.

Por eso, la Cámara de Diputados de Santa Fe declarará de Interés la propuesta. “Recibir esto es el logro más grande que tuve en la vida. Veo a mucha gente contenta y eso me llena el alma. Pasamos muy lindos momentos y soy feliz haciendo lo que hago”, contó emocionado.

La entrega de la Declaración de Interés fue programada para el próximo domingo 22 de agosto. El lugar elegido no fue la Cámara Baja, sino el predio del Centro tradicionalista El Lucero, en la localidad de Carlos Pellegrini. “Recibir esto es el logro más grande que tuve en la vida. Todavía no termino de entender la trascendencia que tuvo todo. Es un orgullo que mi nombre y mi pueblo esté en todos los diarios y radios del país. Lo mejor de todo es la gran cantidad de personas que muestran interés en venir a conocer lo que hacemos. Me da muchas fuerzas para seguir”, aseguró González quien todavía no sale del asombro.

Así, la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe declarará “de su interés la Terapia con Bubalinos como soporte emocional a niños y adultos que adolecen de Trastornos del Espectro Autista (TEA) o cuentan con capacidades diferentes, que lleva adelante Marcelo González, en una granja lechera ubicada en la localidad de San Martín de las Escobas, perteneciente al departamento San Martín, de la provincia de Santa Fe”. La iniciativa, fechada el 5 de agosto, fue presentada por la legisladora Lorena Ulieldín, quien visitó la granja rural.

La terapia con bubalinos para chicos con Trastornos del Espectro Autista y personas con otras discapacidades, impulsada por el pequeño tambero de San Martín de las Escobas, es un tratamiento inédito hasta el momento. “Todo nació como un hobbie para pasear con tres búfalos con mis hijos por el campo. Terminó ayudando a muchos chicos, algo que me hace muy feliz. Con mi familia nos pasamos todos los sábados y domingos dedicándoles todo el día a los pequeños. Veo a mucha gente contenta y eso me llena el alma. Pasamos muy lindos momentos y soy feliz haciendo lo que hago”, indicó.

Rebote internacional

La propuesta de Gónzalez tuvo una fuerte repercusión a nivel mundial. Una cadena rusa se hizo eco del proyecto y llegó hasta San Martín de las Escobas para interiorizarse en el tratamiento y realizar un informe. El mismo fue transmitido en 50 países y traducido a cuatro idiomas. La demanda para conocer a los animales creció de manera tal que, actualmente, el pequeño tambero recorre diferentes puntos de la provincia con los tres bubalinos para que quienes tengan la necesidad o curiosidad de conocer el comportamiento y la relación con los seres humanos puedan observarlo en primera persona.