Inglaterra: cambiaban una cañería y hallaron un tramo del "muro de Adriano"

Una sección del Muro de Adriano desconocida hasta ahora fue descubierta durante la ejecución de unas obras de acondicionamiento hidráulico en la ciudad de Newcastle, al noreste de Inglaterra.

La muralla, de 1.900 años de antigüedad, fue descubierta bajo una calle muy transitada a las afueras del centro de la ciudad, según un comunicado de prensa de la empresa de servicios públicos Northumbrian Water.

El Muro de Adriano es una barrera fronteriza de piedra de 117,5 kilómetros que se extiende por el norte de Inglaterra, construida para marcar la frontera norte del Imperio Romano. Se terminó de construir en el año 128 de nuestra era, durante el reinado del emperador Adriano.

La sección de la muralla recién descubierta tiene aproximadamente tres metros de largo, según Northumbrian Water. Está hecha con grandes bloques de piedra, lo que sugiere que se construyó al principio del proyecto, ya que las secciones que datan de fases posteriores utilizan piedras más pequeñas, según el comunicado de prensa del martes.

Northumbrian Water ha colaborado con los Servicios de Investigación Arqueológica para asegurarse de que el descubrimiento esté debidamente protegido. "A pesar de que el trazado del Muro de Adriano está bastante bien documentado en esta zona de la ciudad, siempre es emocionante cuando encontramos los restos de la muralla y tenemos la oportunidad de aprender más sobre este sitio de importancia internacional", dijo Philippa Hunter, de los Servicios de Investigación Arqueológica, en el comunicado de prensa.

📰(REALLY) OLD NEWS ALERT📰



During some water pipe replacement works on the West Road, Newcastle, we found an undiscovered section of Hadrian’s Wall!🔎



At 1,900-years-old, it is believed to be one of the earliest phases of the wall...



Read more here - https://t.co/Q4WRzYQcD2 pic.twitter.com/5AFRAOKiOR