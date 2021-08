"Toda inversión comercial que quiera radicarse es bienvenida, siempre que respete y cumpla las normas vigentes"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 15.08.2021 - Última actualización - 9:46

Así lo ratifican desde la Federación de Centros Comerciales (Fececo) tras el documento emitido por la Mesa de Diálogo del Comercio santafesino, en el cual se recordó “la plena vigencia de la ley provincial 12.069”.



“Todos los establecimientos comerciales que tengan la intención de radicarse en la provincia o todo negocio que quiera abrir es bienvenido, siempre y cuando se ajuste a la ley. Lo que no podemos permitir es que haya espacios comerciales que funcionen bajo reglas poco claras, con escasa transparencia en su funcionamiento, como ocurre con las ferias tipo Saladitas o establecimientos como La Salada. Frente a estas cuestiones, en nuestra provincia existe la ley de grandes superficies comerciales, que limita la instalación de estos espacios”.





La postura corresponde a la Federación de Centros Comerciales (Fececo) de la provincia, una de las entidades firmantes del documento que elaboró recientemente la Mesa de Diálogo de Promoción del Comercio y el Consumo ante posibles solicitudes de instalar en el territorio santafesino propuestas comerciales del tipo “Feria Internada, Multipunto o Cooperativa de Comerciantes”, denominadas popularmente como “Saladas” o “Saladitas”.





“No somos enemigos de que lleguen inversiones a cualquier punto del territorio provincial, pero pretendemos y exigimos que se cumplan las normativas vigentes”, señalan desde Fececo. “No se trata de estar o no de acuerdo -agregan-, sino de que existen leyes vigentes que reglamentan o limitan la instalación de diferentes tipos de comercios. Y no cumplirlos, va a contramano de la gran cantidad de pymes y mipymes que se ajustan a lo que marca la ley”.





Qué dice el comunicado





“Las instituciones públicas y privadas abajo firmantes, todas miembros de la Mesa de Diálogo de Promoción del Comercio y el Consumo, creada por decreto provincial 1.057/2020, manifiestan ante posibles solicitudes de instalar en el territorio de la provincia de Santa Fe de propuestas comerciales del tipo “Feria Internada, Multipunto o Cooperativa de Comerciantes”, denominadas popularmente como “Saladas” o “Saladitas”, que se encuentra vigente la Ley de Superficies Comerciales N° 12.069.





En general, estas ferias consisten en una serie de puestos de distinta complejidad que van desde tablones hasta casillas, atendidos por personas que distribuyen mercaderías o prestan servicios. Son establecimientos precarios, que pueden ser removidos con facilidad y migran en general de un punto a otro una vez agotada la plaza. Este tipo de formato comercial, por sus dimensiones y características, es contrario a la normativa vigente en la provincia.





Este tipo de Ferias no cumple con las regulares normas de habilitación de locales comerciales, no pudiendo asegurar la adecuada salubridad e higiene tanto del personal que allí se desempeña como de los consumidores. La mercadería allí distribuida, no cuenta con la trazabilidad de su origen y se ha verificado su procedencia en el fraude marcario, el contrabando y el hurto. Hemos detectado además en Ferias de similar composición que los puestos son subalquilados a destajo a personas desempleadas o en muchos casos se los contrata por el día sin la aplicación de norma laboral alguna siendo un foco de trabajo en negro y marginal.





Así, ante versiones no oficiales de posible instalación de una “Salada” en el territorio provincial, y a los fines de preservar el comercio local, sus empresas y su personal, desde la Mesa de Diálogo de Promoción del Comercio y el Consumo, manifestamos y alertamos a todo el arco político, institucional, comercial y laboral para que tanto los Municipios y Comunas o cámaras empresarias acompañen la protección de los comercios formales, y reiterar que Ferias con las características descriptas, denominadas “Saladas” o “Saladitas”, en espacios abiertos o cerrados, no cumplirían con la legislación aplicable en Santa Fe.



Adhieren a este documento: Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe (Fececo); Asociación Civil de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeessa); Asociación Empresaria de Rosario (AER); Federación Gremial de Comercios e Industrias de Rosario; Centro Comercial de Santa Fe; Cámaras Empresarias Mayoristas; Gremio Mercantil con base en la provincia de Santa Fe; Áreas de Producción y/o Comercio de Municipios y Comunas de la provincia; Oficinas municipales de información al consumidor y Asociaciones de consumidores con asiento en la provincia de Santa Fe.