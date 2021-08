https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pedido a Provincia

Leandro González: "Es hora de que pueda volver a jugarse la liga santafesina de fútbol"

El presidente del Concejo Municipal sostiene que con los protocolos adecuados es necesario que tanto las divisiones menores como la primera puedan retomar sus actividades: “Hay numerosas actividades habilitadas con público pero hoy la liga no se juega porque no puede recibir público, cuando hace un año sí podía. No le vemos criterio a la decisión”, afirmó.

Leandro González solicitó al gobierno provincial que revea la decisión de no permitir el reinicio del campeonato de la Liga Santafesina de Fútbol con concurrencia acotada de público. Lo hizo mediante un proyecto en el Concejo Municipal, aclarando que la apertura pueda darse cumpliendo los protocolos y con presencia limitada de público. “Si bien las competencias deportivas provinciales en espacios abiertos están habilitadas, no se encuentra hoy autorizada la presencia de espectadores. Eso es lo que impidió que este fin de semana comience la primera A, la B, el femenino y las inferiores e infantiles de la liga santafesina de fútbol”, explicó González, quien resaltó la “contradicción” entre la medida tomada durante el final del 2020 y la de este año: “en plena pandemia el año pasado la liga estuvo habilitada permitiendo el ingreso de hasta 100 personas, una decisión que acompañamos con buen criterio. Un año después, con buena parte de la población con una dosis y con mayor movimiento en las calles, no se permiten espectadores. Esto afecta a todos los equipos, que están haciendo un gran esfuerzo en la pandemia para permanecer con las puertas abiertas”, explicó. Tenés que leer Se retrasó una semana el regreso de la Liga Santafesina “Hoy son numerosas las actividades recreativas, culturales y artísticas que están habilitadas y que permiten asistencia de personas con un porcentaje del aforo total. No vemos sentido en la decisión de restringir el acceso al público en la liga, fundamentalmente en las divisiones inferiores donde es obvio que los padres y madres tienen que quedarse a acompañar y esperar a sus hijos en el partido que disputen”. “No solo es viable sino que es ejecutable con los protocolos y el orden correspondiente, que los partidos de fútbol de la Liga Santafesina se lleven adelante y permitan el acceso a los predios a las personas que acompañan a los jugadores y jugadoras, con tapabocas y las distancias necesarias”, finalizó.

