Mirada desde el sur Es amarga la verdad Alguien paga. Podría asegurar que paga el futuro, el de todos. El comportamiento personal no es reprochable. La historia ubica a cada quien en su lugar y su tiempo.

El sur tiene lo suyo, esto es, niega las piedras con las que tropieza, disimulan, siguen y eso no es bueno para el presente... ni para el mañana.

El juego del poder nos tiene a todos dentro. No hay nada fuera. No hay inocentes.

LA DISTRACCION CONOCIDA

Rosario y algunos de sus cronistas, sospechosamente distraídos, no advierten al lector que el socialismo oferta a la señora Fein como primera diputada.

Tal vez no gane la señora García la senaduría nacional, tal vez sí, pero abre la puerta a que la criticada administración Rosarina en manos socialistas, en manos de la Fein, sea premiada y uno debe preguntarse... qué grado de inocente suicidio acompaña al rosarino que no observa que no vota tan solo a la señora García, sino que vota a la Fein.

La campaña publicitaria oculta esto y hacen bien, es publicidad pero... Y los colegas que omiten un punto crucial. La señora Fein, que puede ser diputada nacional, pertenece a un grupo político que siempre votó con los K. Antes y ahora sus diputados nacionales bailaron la polka kirchnerista. La señora Fein, además, bailó chamamé kirchnerista. De estos temas no hay.

Silencio en la noche rosarina y eso no es bueno. Jugar al poder es bueno y es más bueno que se sepa con quien se juega.

JUNTOS NO SOMOS MÁS

El caso de Facundo Manes, un hombre de la neurociencia, trae una pregunta, es ésta: ¿la especialización en otras disciplinas y, debido a esa dedicación, su conocimiento público avala la presencia en las listas de pre candidatos? Mi respuesta es NO. Ya no hay espacio para un Favaloro a quien la sociedad reconocía y mandó al suicidio, pero se puede insistir y lo hacemos. Un científico gestionando la res publica debe aprender otras reglas, de otra jungla.

Manes no sabemos cómo gestiona, cómo será su comportamiento en un parlamento donde irá a presidir -en minoría- las comisiones de Ciencia y Técnica, acaso Salud, pero nadie lo imagina presidiendo la Cámara de Diputados. Lo suyo es la tarea del caballo de Troya. En su vientre, en este caso con sus espaldas carga a los que, con los votos de Manes, lleguen o renueven. Dará quórum para votar leyes populares... aguantará un quid pro quo sobre vacunas, laboratorios y concesiones... to be continued.

JUNTOS Y REVUELTOS

Qué diferencia aparece entre Carolina Losada, Amalia Granata, Cavatorta, Miguel Ángel Tessandori, Ciro Seisas... edad y sitio en el padrón pueden ser diferentes, su candoroso discurso los amontona. En el caso de Tessandori ni siquiera un partido centenario o una organización de alto vuelo. Los "turfmen" definirían... corre para estorbar. En buen romance, quita votos de algún lado y eso favorece a otros. Desmiento que alguna organización católica lo avale de modo específico. El juego del poder es atrayente y, parecería, se juega sin roles ni castigos. Nadie juega obligado. Cuidado.

PUBLICIDAD ES RELATO

Las estrategias de campaña aparecen fincadas en dos ejes. Los Pro Cambiemos atacan a Javkin. Es un modo. Así lo dicen sus asesores publicitarios. Punch en el territorio.

Los socialistas usan a la señora García y atacan a Perotti. El gobernador pasa los 35 puntos de aceptación. Lifschitz sumaba 60 y se murió. Todos llevaron el cajón. Llegó la diáspora y quedó la señora García y lo dicho... la Fein. No está mal atacar a Perotti y quitar del medio a Goustiniani... y a Javkin. La señora García y la señora Fein sin las dos cartas finales de los radicales, impiadosos con Javkin y con el futuro más allá del 10 de diciembre, fecha en que deben renovarse más de 150 contratos legislativos. Farías no es Miguel ni lo será.

GATOS EN EL TEJADO

El juego del poder en el peronismo lleva a una disputa que se entiende, pero no se veía necesaria. No en esta fecha. Se disputa el candidato a gobernador del 2023.

Escribí que Perotti era el último gobernador del siglo XX, que la peste trajo definitivamente el siglo XXI; existen demasiados argumentos pero debe decirse: no es Rossi el representante del siglo XXI que uno se imagina. Son peronistas en el tejado pero sin inocencia.

Está claro que CFK no lo quiere a Agustín como senador. Si quiere ser gobernador debería recordar la sabiduría de la constitución provincial. No hay re elección. La novela que Roberto Mirabella es candidato a gobernador todavía no está escrita. También escribí en estas columnas semanales que si no era una jugada maestra de CFK era otra, otra más, otra pifia de Alberto ángel Fernández, el porteño... y abogado.

Rossi, a esta fecha ya sabe que siempre pierde, aún si gana la interna. Disputa con Lewandowski y si gana el muchacho que en diciembre de 2019 aún comentaba Nul / Central, deberá buscar el ricino. Si Rossi le gana le ganó a quien no tiene ni pasado ni pecados y que seguirá de senador provincial y dirá que le ganó un veterano.

CAMISETAS OFICIALES

Rossi disputa el poder con Perotti. La señora García disputa el poder con Javkin y los radicales disputan, esa ha sido su esencia.

Son 3 senadores. Están ocultando nombres de diputados y olvidando pergaminos y C.V. de muchos concejales y un hecho tan cruel como directo. El poder central influye en Santa Fe.

RECONSTRUIR ES CONSTRUIR

Cuidado, aún está presente la disputa norte sur por el poder. Desde el sur Rodenas de Llonch, Rossi, Lewandowski, la señora García , Javkin y poco más. El resto es norteño. Revisemos lo que nunca se construyó. La unión norte sur.

Vernet y los socialistas fueron sureños, el resto no. Esta es otra disputa del poder que muchos ocultan y otros no advierten. Familias enteras se han integrado a los escritorios santafesinos cruzando la autopista Rosario Santa Fe de lunes a viernes.

Mañana, es decir en diciembre, habrá nuevas autoridades en diputados de la provincia. ¿Seguirán en la nómina los rosarios del plantel Lifschitz? No son pocos. Por eso quieren conservar el único refugio que les era propio ya que Javkin no les asegura tanto escritorio... y el pago automático en el banco a fin de mes. Eso también es poder.

Otra de las disputas aparece por el ganado mostrenco que los radicales creen propio y los Cambiemos también. Otra disputa que, acaso, cierra todas las demás es unitarismo o federalismo y la prueba es Hidrovía. Biodiesel. Maíz. Las cajas en Buenos Aires gane quien gane.

Cuando el socialismo ataca el tema salud en mitad de la peste que aún azota a Santa Fe... y al mundo... comete una injusticia que no todos perdonarán; los datos falsos duelen el doble. Cuando el peronismo aparece cruzando demasiados epítetos duros, aflige. Cuando ese partido bicentenario se recorta, mutila y descuartiza aparece el jibarismo intelectual.

Dependientes de muchas decisiones del poder central, la provincia disputa el poder total entre senadores provinciales que se reúnen para eso, Perotti y Javkin y los medios. Todos los demás confluyen para sumar o restar a este punto. El poder parlamentario o el poder del gobernador y el intendente de Rosario.

Por fuera CFK y los medios que traducen y por tanto contribuyen a uno u otro de los beligerantes. Por debajo la peste, la recesión y la hambruna que multiplica la secuencia. Alguien debería recordarlo, así resulte amarga la mención.

