https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 17.08.2021

18:44

Santo Tomé

Fuerte repudio de Gabriela Solano a ediles que no se sentaron a sesionar

La sesión del HCM quedó suspendida después de un cuarto intermedio, debido a que algunos ediles no se sentaron a sesionar, entre ellos el concejal Ángel Piaggio y la concejala Natalia Angulo. “Nos pagan para trabajar, no para hacer especulaciones políticas”, dijo la presidenta del Concejo santotomesino.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Santo Tomé Fuerte repudio de Gabriela Solano a ediles que no se sentaron a sesionar La sesión del HCM quedó suspendida después de un cuarto intermedio, debido a que algunos ediles no se sentaron a sesionar, entre ellos el concejal Ángel Piaggio y la concejala Natalia Angulo. “Nos pagan para trabajar, no para hacer especulaciones políticas”, dijo la presidenta del Concejo santotomesino. La sesión del HCM quedó suspendida después de un cuarto intermedio, debido a que algunos ediles no se sentaron a sesionar, entre ellos el concejal Ángel Piaggio y la concejala Natalia Angulo. “Nos pagan para trabajar, no para hacer especulaciones políticas”, dijo la presidenta del Concejo santotomesino.

En el transcurso de esta mañana, el Honorable Concejo Municipal de Santo Tomé no pudo sesionar ni tratar el orden del día acordado por falta de quórum. Pasadas las nueve, luego del izamiento de la bandera argentina y de entonar el Himno Nacional con motivo de un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José se San Martín, los y las concejales del cuerpo legislativo pasaron a un cuarto intermedio por algunos problemas técnicos; una vez resueltas estas cuestiones y luego del llamado correspondiente para reanudar la sesión, el concejal Ángel Piaggio (Proyecto 2000) y la concejala Natalia Angulo (UCR) no se presentaron a sesionar, después de un cuarto intermedio, y no brindaron debida justificación al respecto. En este contexto, la presidenta del cuerpo legislativo y concejala, Gabriela Solano (PS) repudió la situación y la forma en que se han manejado los ediles del Concejo. “Me parece una vergüenza esto que está sucediendo. ¿Qué le vamos a decir a la gente, que estamos hablando por teléfono y rosqueando afuera de la sala de sesiones? ¿Eso le vamos a decir? No nos pagan para rosquear afuera de la sala, nos pagan para trabajar y trabajar es sesionar”, manifestó. En ese cuarto intermedio, la concejala Natalia Angulo “se fugó del edificio sin dar explicaciones”, dijo Solano; mientras que el concejal Piaggio, quien sesionaba de manera remota, se negaba a conectarse. Al respecto la presidenta del cuerpo legislativo contó: “Lo llamé varias veces por teléfono y no me atendió. Entonces, mi secretaría de bloque se comunicó a la casa de Piaggio, allí le dijeron que no podía sesionar porque estaba manteniendo una comunicación telefónica y que por eso no se conectaba”. Por su parte, la concejala Florencia González también se ausentó. “Si bien la concejala González avisó que por cuestiones personales no podía asistir a la sesión, en el transcurso de la mañana me comuniqué varias veces con ella y con su secretario, quienes me manifestaron que iba a asistir a la sesión de manera remota, pero esto nunca sucedió. Tenemos que entender que el día de la sesión merece una atención especial”, expresó. Durante la sesión, Solano se refirió a la situación y dijo: “La concejala Angulo se la pasó a los gritos al comienzo de la sesión pidiendo que se respete el reglamento, quiero saber ¿dónde está ahora, que el reglamento dice que luego del cuarto intermedio tiene que volver a sesionar? No nos pagan para hablar por teléfono y especular si nos conviene sentarnos a sesionar o no, o para conectarnos y desconectarnos haciéndonos los que tenemos problemas técnicos, nos pagan para sesionar. ¿Dónde están los que gritaban que querían formalismos?”. “¿Qué soluciones le vamos a dar a la gente si no asumimos el compromiso de sesionar y trabajar? Tenemos un sueldo para trabajar y no para hacer especulaciones políticas”, continuó. Al finalizar denotó: “La verdad siento mucha vergüenza, como integrante del cuerpo legislativo y presidenta del mismo, siento mucha vergüenza sobre lo que está pasando hoy”. El cuerpo legislativo no descarta sanciones para las personas inasistentes. Sobre el reglamento De acuerdo a lo que indica el reglamento del Honorable Concejo Municipal, es necesaria la mayoría absoluta para sesionar, para formar quórum legal es necesaria la presencia de seis Concejales, incluyendo el /la concejal que preside la sesión. Un número menor de ediles podrá reunirse al sólo efecto de acordar las medidas necesarias para conminar a los inasistentes o aplicar las sanciones que correspondan al caso. Prensa Solano

El Litoral en en