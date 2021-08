https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 18.08.2021

13:14

Santo Tomé Angulo: "Los vecinos deben ser escuchados durante los cuatro años que dura nuestra función, no un mes antes de las elecciones"

Ante las declaraciones públicas de la presidenta del Concejo Municipal de Santo Tomé, Gabriela Solano, la concejal Natalia Angulo (Frente Progresista) manifestó que “es claro que busca un aprovechamiento electoral, los vecinos y vecinas deben ser escuchados durante los cuatro años que dura nuestra función y no sólo un mes antes de las elecciones”.

Durante la sesión del día de ayer, del Concejo Municipal, se produjo un inconveniente de conectividad que impedía, a quienes sesionaban virtualmente, hacerlo con normalidad. Por ese motivo se solicitó un cuarto intermedio para intentar solucionar el problema, luego del cual no se pudo retomar la sesión por falta de quorum.

En ese marco, Solano hizo declaraciones refiriéndose al desempeño de otros integrantes del cuerpo legislativo. Al respecto, la concejal Angulo indicó que su ausencia se debió a un “imprevisto de índole personal” y lamentó “las palabras que la señora presidenta tuvo en relación a mi desempeño y, fundamentalmente, que haya cuestionado mi labor a partir de un hecho fortuito que escapó a mi control, con total desconocimiento de lo sucedido, sin siquiera preguntarme los motivos por los cuales no pude retomar la sesión”.

En el mismo sentido, Angulo destacó que “quienes me conocen y siguen mi trabajo pueden dar cuenta del compromiso y responsabilidad con la que a diario me muevo y gestiono para intentar dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de la ciudad” y cuestionó la actitud de Solano diciendo que “juzga nuestra labor, cuando ella no se hace presente en el Concejo desde hace meses y solo concurre al recinto los martes, cada quince días, para la sesión”.

“Tengo la tranquilidad ética y moral de desempeñar mi trabajo con total compromiso” dijo Angulo y desafío a la presidenta del concejo “a cotejar cuántas veces ella y yo estuvimos asistiendo a nuestros lugares de trabajo en los últimos meses”. Al tiempo que indicó que “cualquier vecino puede pasar por el edificio del Honorable Concejo Municipal y comprobar que la presidenta brilla por su ausencia y las puertas de su despacho están siempre cerradas. Eso sí es faltarle el respeto a quienes nos eligieron para estar donde hoy estamos”