A pesar del aporte récord de la agroindustria

Menos divisas y supercepo para lo que queda del año

Los dólares “genuinos” entraron un 74% más que el año pasado. Pero eso no se sostiene en el segundo semestre, y las reservas en el BCRA no alcanzan.

Por Ignacio Hintermeister SEGUIR En lo que va del año, la liquidación de exportaciones agroindustriales “acumulan U$ S 20.179 M, exhibiendo un crecimiento interanual del 74 %” pero “las reservas netas del BCRA continúan en niveles bajos”. Así evalúa en su último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el crítico escenario de los dólares en el país. Mientras el gobierno ensaya el “supercepo” y los mercados responden con nuevos “rulos” para resguardarse en divisas, el análisis de la entidad rosarina señala que la liquidación de exportaciones sostiene las reservas del BCRA, aunque podrían debilitarse en la segunda mitad del año. “Las reservas brutas del BCRA se mantuvieron por encima de U$ S 40.000 millones (U$ S41.997 es el último dato disponible en el inicio de este jueves) por cuarto mes consecutivo al cierre de julio. Esta performance coincide con una notable recuperación de la liquidación de divisas por exportaciones agroindustriales”. En los últimos tres meses (mayo-julio), “las liquidaciones agro superaron lo liquidado en todo el primer semestre del 2020. Así, la generación genuina de dólares vía comercio exterior del sector más competitivo de la economía argentina contribuyó a la estabilidad relativa del nivel de reservas brutas. Foto: Gentileza “No obstante, las reservas netas continúan en niveles bajos. Los dólares que efectivamente son propiedad del BCRA y constituyen el real poder de fuego frente a la demanda de dólares en el mercado suman U$ S 7.685 M (-5 % mensual) y equivalen al 18 % de las reservas brutas informadas”. Las reservas netas se calculan descontando de las brutas el swap de China y los encajes que representan los depósitos de ahorristas en dólares que permanecen en el sistema bancario. “De hecho, 3 de 4 dólares informados por el BCRA corresponden a estos dos conceptos. El swap con China asciende a casi el 50 % de las reservas, y los dólares de depositantes el 26 %”.

Hay menos de lo que hace falta Recuerda la BCR que “a fines de este mes, a las arcas del Central se le acreditarán U$ S 4.355 M en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), en el marco de la emisión extraordinaria de DEG que realizará el FMI por U$ S 650.000 M. Este ingreso atenderá los vencimientos de intereses y capital con este organismo en 2021”. Pero sólo con el FMI hay U$ S3.800 millones de vencimientos (en septiembre y diciembre) de capital con el FM,a los que se agregan entre enero y marzo U$ S6.900 millones adicionales, incluyendo dos cuotas de capital y una de intereses, también al Fondo por US$ 4.018 millones, y el saldo postergado con el Club de París. Lo que queda en las reservas no alcanza y por eso se descuenta la necesidad de un acuerdo con el FMI. Ante ese escenario y con el panorama electoral, la Bolsa rosarina señala que “con el nivel de reservas actual, el BCRA deberá hacer frente a la demanda de dolarización preelectoral con ingresos de divisas de origen comercial menguando en la segunda mitad del año. En este contexto, y amparándose en las prácticas internacionales contra lavado de activos y evasión fiscal, el Central dispuso que la compraventa con moneda extranjera de títulos valores deberán abonarse mediante transferencia de/a cuentas locales a nombre del cliente; contra cable sobre cuentas bancarias en el exterior en países no alcanzados por las Recomendaciones del GAFI”. En referencia a las medidas a las que el mercado alude como “supercepo”, el análisis de la Bolsa sostiene que “no se permitirá la liquidación de estas operaciones mediante el pago en billetes en moneda extranjera o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros. Con ello, la autoridad monetaria verá acotado su margen de maniobra en el mercado cambiario que a la fecha exhibe una brecha del 76 % entre el dólar BCRA y el contado con liquidación (CCL)”.

La calma que precede Los cambios normativos en el mercado de divisas calmaron el “contado con liquidación” y lo dejaron en $ 176 al cierre del jueves. El blue quedó en $ 182 ($ 102 en la cotización oficial del Banco Nación). La brecha se estabiliza pero sigue “testificando” la tensión.

Crece el rojo fiscal por gastos electorales; sin financiamiento genuino, la deuda pública aumentó el equivalente a U$ S 30,2 mil millones por parte del Tesoro (toma bonos en pesos a corto plazo, con vencimientos antes de las elecciones) y 19,2 mil millones más desde el BCRA, según los cálculos del economista Ramiro Castiñeira.

Alfonso Prat Gay tuiteó: “gasto en Leliqs en términos reales en Jun21 $ 23.582 millones. Más alto que en Nov19. Gasto en jubilaciones, $ 23.397 millones Más bajo. Traducción: AF le saca a los jubilados para darle a los bancos, exactamente lo contrario a lo que prometió”.

