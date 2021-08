https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 19.08.2021 - Última actualización - 20:10

20:06

Duro discurso del jefe del bloque Juan Domingo Perón

Traferri acusa al gobierno Provincial de "pagarle la campaña a Boasso"

El senador Armando Traferri acusó a la Casa Gris de “pagar” los gastos de la campaña de candidato a senador nacional del ex concejal de la ciudad de Rosario, y ex candidato a vicegobernador Jorge Boasso, quien cuando fue candidato a vicegobernador (junto a Miguel Torres del Sel) presentó una denuncia contra los subsidios que otorgan los senadores con el fondo de de fortalecimiento institucional. Esa causa ahora se ha reactivado y el jefe del bloque del Nes dice que tiene “calificados testigos” para probar sus afirmaciones.

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

El Litoral en en

Duro discurso del jefe del bloque Juan Domingo Perón Traferri acusa al gobierno Provincial de "pagarle la campaña a Boasso" El senador acusó a la Casa Gris de “pagar” los gastos de la campaña de candidato a senador nacional del ex concejal de la ciudad de Rosario, y ex candidato a vicegobernador Jorge Boasso. El senador Armando Traferri acusó a la Casa Gris de “pagar” los gastos de la campaña de candidato a senador nacional del ex concejal de la ciudad de Rosario, y ex candidato a vicegobernador Jorge Boasso, quien cuando fue candidato a vicegobernador (junto a Miguel Torres del Sel) presentó una denuncia contra los subsidios que otorgan los senadores con el fondo de de fortalecimiento institucional. Esa causa ahora se ha reactivado y el jefe del bloque del Nes dice que tiene “calificados testigos” para probar sus afirmaciones.

Por Luis Rodrigo SEGUIR El presidente del bloque Juan Domingo Perón, Armando Traferri dijo que se siente “un perseguido político” y aseguró que “quieren someterme a un proceso que no tiene ni pies ni cabeza”, al hablar desde su banca luego de que la Cámara alta aprobara un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que le recomienda no presentarse a la audiencia imputativa para la que ha sido citado, a pesar de que el cuerpo rechazara en diciembre de 2020 su desafuero. El texto en cuestión, fundamentado por el senador Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio), fue apoyado por la mayoría de los senadores, con los votos del radicalismo y del sector del Nes que encabeza Traferri. El bloque oficialista Lealtad, en cambio, pidió la abstención y marcó diferencias de opiniones.

Traferri leyó un extenso discurso y pareció improvisar por momentos ante determinados tópicos, como cuando mencionó al ex concejal de Rosario Jorge Boasso. Dijo que “el gobierno provincial” va a pagar su campaña electoral y que cuenta con “calificados testigos” de esa afirmación. “Lo grave de todo esto es que a la campaña de Boasso la va a pagar el gobierno provincial. ¿Escucharon bien?, a la campaña de Boasso la va a pagar el gobierno provincial”, reiteró. Y agregó que cuenta con “calificados” testigos. "Lo digo acá y me hago cargo", subrayó fuera de sus apuntes.

El senador rechazó la acusación en su contra que “no tiene ni sustento ni prueba alguna” y enumeró: “mostraron unos whatsapp donde no intervine y una foto de una comida que nunca se hizo, una reunión con el fiscal general (Jorge Baclini), que él mismo desmintió, otra reunión con el Ministro Silvestrini que tampoco existió, luego una señora que dice ser esposa de un capitalista de Rafaela dice que le escucho decir a su esposo fallecido que tenía que juntar dinero para un senador (curiosamente la misma estaba con prisión negociando su domiciliaria”, expresó sobre la pareja del de Perona, que era considerado “el Rey del Juego” y ha actuado siempre desde la ciudad de Rafaela, destacó el senador.

“Fueron a ofrecer a otros detenidos e imputados tratar de involucrarme para que puedan obtener mejoras procesales, y también hace unos días imputan a un ex comisario porque cuidaba carteles de publicidad electoral; una denuncia de Boasso del 01/6/17, y la resolución de 3 fiscales, que desestimaron despues de que presentaramos toda la documentación y se archivó a fines del 2017”.

La reapertura de la denuncia fue pedida por Boasso “fuera de plazo y cuando ya estaba firme” su pase al archivo, muestran “un ensañamiento y una direccionalidad hacia mi persona que proviene de algún nivel de poder muy alto, porque sin pruebas ahora quieren imputarme y luego que el propio Senado ha rechazado el desafuero… Es muy grave y se nota mucho, claramente hay una persecución política, y surge manifiesta una manipulación de ciertos organismos del estado ha tratar de descalificarme personalmente, no lo duden. Es muy lamentable todo esto”, dijo.

“Sin dudas algunos sectores enquistados en poderes extrainstitucionales tienen un profundo desprecio por la voluntad popular, no se subordinan a la soberanía de las urnas, otros que quieren también conservar sus privilegios sacan resoluciones corporativas para defender a sus compañeros de grupo, y entre todos, junto a lo que se denomina en la jerga MANO DE OBRA DESOCUPADA sirve de plafón logístico utilizando ciertos resortes del poder, sobre todo ligado a las investigaciones criminales y los agentes de inteligencia, para condicionar el voto de las Cámaras legislativas, solo les digo que no van a tener suerte, seguiremos defendiendo los intereses de los santafesinos, y por sobre todo defenderemos la Constitución y la ley, contra quienes pretender tener la suma del poder público anulando a los representantes del pueblo, esta es toda una pelea y una lucha permanente que debemos dar y no nos van a callar, cueste lo que cueste y caiga quien caiga”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: