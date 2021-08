Brindis en Olivos: una de las invitadas pedirá la inconstitucionalidad del DNU que estableció el ASPO

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Stefanía Domínguez, amiga de Fabiola Yañez, haría la presentación ante la Justicia este viernes, a través de su abogado Maurico D’Alessandro.

Mientras avanza la causa judicial que investiga las visitas a la quinta de Olivos en plena cuarentena estricta, Stefanía Domínguez, amiga de Fabiola Yañez y una de los invitados a su cumpleaños en julio del 2020, plantearía este viernes ante la Justicia la inconstitucionalidad del DNU presidencial que estableció el aislamiento obligatorio.

En otras palabras, una de las acusadas de violar la cuarentena, junto al presidente Alberto Fernández, y en la quinta presidencial, planteará la nulidad de la medida que decretada por el propio Presidente que prohibía la posibilidad de realizar reuniones como la del 14 de julio del 2020 por el cumpleaños de a primera dama. Así lo informó el periodista Nicolás Wiñazki en TN.

Aunque en la investigación que lleva adelante el fiscal Ramiro González y el juez Sebastián Casanello no tiene imputados, Stefanía Domínguez presentó un abogado: Mauricio D’Alessandro, conocido mediáticamente y en el mundo político. El Presidente aún no se ha presentado en la causa ni siquiera con defensor, pero sí lo hicieron el resto de los investigados, entre ellos la primera dama. Este jueves, el fiscal solicitó información para determinar si la primera dama y el resto de los invitados al evento tenían el permiso que se requería para circular como los que eran obligatorios para aquellas personas que cumplieran tareas esenciales. No obstante, no existía un permiso que habilitara a reuniones sociales.

“Hacer el permiso era lo más fácil que había. La cuarentena la violaron desde que empezaron hasta que terminaron. Pero ese decreto era inconstitucional desde el primero hasta el último inciso”, dijo D’Alessandro en declaraciones a Radio Rivadavia.“Para poder limitar la libertad de reunión, o ambulatoria, necesitás imperiosamente decretar el estado de sitio, artículo 23 de la Constitución. Y es más, el estado de sitio, te habilita a irte del país si no te gusta. Acá no se hizo una ley sino un decreto”, agregó el representante de Domínguez, que también es abogada.

El letrado, que esperará tener acceso al expediente para hacer la presentación, dio detalles de cuál es el vínculo entre su defendida y la primera dama: “Ella es amiga desde 2014, porque son del interior: vinieron, estudiaron teatro juntas en una academia y se generó un grupo de amigas que dura hasta ahora”. El abogado también aseguró que Domínguez afirma que en julio del 2020 fue invitada al cumpleaños y que le dijeron que iban a participar “tres o cuatro personas” y terminaron siendo más de una decena. “‘Era en Olivos y me quedé', dijo. Es bastante entendible la explicación que me da”, sostuvo D’Alessandro.