https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 20.08.2021

20:28

Bolsa de Comercio de Rosario

Precios entre estables y a la baja en última jornada de la semana para los granos

Por la soja con entrega contractual y para las fijaciones, se ofrecieron de forma generalizada US$ 338 la tonelada, US$ 2 por debajo a lo registrado el jueves.

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

El Litoral en en

Bolsa de Comercio de Rosario Precios entre estables y a la baja en última jornada de la semana para los granos Por la soja con entrega contractual y para las fijaciones, se ofrecieron de forma generalizada US$ 338 la tonelada, US$ 2 por debajo a lo registrado el jueves. Por la soja con entrega contractual y para las fijaciones, se ofrecieron de forma generalizada US$ 338 la tonelada, US$ 2 por debajo a lo registrado el jueves.

Los precios de los granos cerraron con una tendencia entre estable y a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en consonancia con lo ocurrido en el mercado de Chicago. Por la soja con entrega contractual y para las fijaciones, se ofrecieron de forma generalizada US$ 338 la tonelada, US$ 2 por debajo a lo registrado en la rueda de ayer, mientras que en moneda local, estos ofrecimientos alcanzaron los $ 32.820 la tonelada. Respecto al maíz con entrega disponible se ofrecieron US$ 180 la tonelada, con el segmento contractual en US$ 183, sin resultar en variaciones entre ruedas. Por su parte, la entrega en septiembre y octubre se mantuvo sin cambios en US$ 190; noviembre, US$ 192; y diciembre, US$ 195. Respecto al cereal de la campaña 2021/22, sólo se realizaron ofertas para la entrega entre marzo y abril de 2022, con valores que se ubicaron en US$ 185 la tonelada. Por el trigo de la nueva cosecha se ofertó por mercadería con descarga en noviembre US$ 220 la tonelada; diciembre, US$ 223; enero, US$ 225; febrero, US$ 228; y marzo, US$ 230.

El Litoral en en