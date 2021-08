Murió Patricia Salazar, la ex exposa de Luis Alberto Spinetta

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dante, Vera y Catarina Spinetta dieron a conocer la noticia del fallecimiento de su mamá en las últimas horas, a través de sentidos mensajes en las redes sociales.

Patricia Salazar, esposa durante dos décadas de Luis Alberto Spinetta y madre de Dante, Catarina, Valentino y Vera, murió este viernes. Sus hijos anunciaron el fallecimiento a través de las redes sociales y numerosos artistas trasladaron sus condolencias a la familia.

Con emotivos posteos, los familiares despidieron a la mujer con quien el fallecido integrante de Almendra estuvo casado entre los años 1976 y 1995, y quien fue, además, su inspiración en temas como “Seguir viviendo sin tu amor”, como así lo reconoció el artista en más de una ocasión.

Vera Spinetta dedicó a su mamá un poético mensaje de despedida. “La fortaleza de tu corazón y tu alma, de tu amor que derriba todo dolor. Me tocó tenerte de madre, y más que nada en este mundo, agradezco todo este tiempo que tuvimos juntas, todo, todo juntas. Hasta el último suspiro, la última mirada”, expresó primero la actriz de El Reino, también cantante y escritora. “Ojalá el mundo entero pudiera escuchar tu risa al menos una vez, y así se llenaría todo de aire mágico por siempre. Guerrera de la vida, del amor. Gracias por guiarme, por cuidarme, abrazarme, apoyarme, enseñarme todo. Nada se compara a nuestro amor. Te amo de la manera más trascendental y absoluta, mamá. Hoy te amo ya, y ya es mañana”, escribió finalmente la más joven de los hermanos citando palabras que su padre llevó a sus canciones.

Dante Spinetta también manifestó su dolor a través de las redes. “Y te nos fuiste, mami, rodeada por nosotros tus hijos, hasta el último respiro la luchaste como la guerrera que siempre serás”, apuntó el ex integrante de Illya Kuryaki and The Valderramas. Tras ello, el artista hizo mención a la admiración y al “amor incondicional” que profesa por su madre. “Te voy a extrañar demasiado... Tus llamadas a cualquier hora, tu risa y tu sabiduría. Te agradezco la vida y siempre vas a estar en cada paso que dé. Mi amor siempre tendrá tu color. Te amo, mami. Sé que están con papá riéndose y haciendo estallar estrellas por el cosmos”, expresó el cantante y guitarrista.

Vida Spinetta, hija de Dante y nieta de Patricia Salazar, también dio su último adiós a su abuela. En un posteo de Instagram, la joven, que también destaca en el canto, manifestó: “Sos eterna, abuela. Te amo con todo mi corazón hoy y siempre”.

Desde la misma red social, Catarina Spinetta también hizo público su sentir en estos momentos de dolor. “Mami hermosa, sabia de mi alma. Ya despegaste y te elevaste en la luz para embellecer el universo de manera trascendental, porque eso fue lo que hiciste siempre de manera incansable con todos tus amores. Gracias por iluminarme la vida y con un amor absolutamente palpable en todas tus palabras, en todos tus actos, tu sinceridad, tu fe, tu entrega eterna”, manifestó la DJ.

“Tu enseñanza se imprimió en el alma de los que te amamos por la eternidad. Gran compañera de mi alma, voy a tener que aprender a vivir sin tus abrazos del amor, tu cuidado, tus comidas y tu risa sublime. Sé que vas a acompañarme ahora también y así te encontraré en cada luz que provenga de ti. Ya estás con papi, tenemos a los dos ángeles más protectores y hermosos de universo. Te amo siempre para siempre mamita linda”, culmina el mensaje.

Un gran amor

Salazar y Spinetta se conocieron en 1973, a través de un amigo en común. “Yo no lo conocía a él. Tampoco conocía su música. Nos presentaron, fui a un show y después de un par de meses empezamos a salir”, relataba ella en el documental de la serie Bios. Vidas que marcaron la tuya dedicada al cantante y guitarrista, uno de los grandes íconos del rock nacional. “Seguramente lo más difícil para él era romper el matrimonio”, contaba en otro pasaje del especial, al hablar sobre el fin de su relación de pareja. “Cuando se me pasó el enojo me di cuenta que había algo que no se iba a poder transformar, y es el amor por él”, concluía Salazar.