Bokke: el reino de la solidez

Domingo 22.08.2021

Los actuales campeones del mundo dominaron a Los Pumas con autoridad y lideran el certamen organizado por Sanzaar.

En la continuidad del Rugby Championship 2021, el Seleccionado de Sudáfrica venció a su par de Argentina por 29 a 10, con lo cual es el único líder, ya que aún debe completarse la segunda fecha, con el partido que inicialmente estaba programado en Perth, para el sábado 28 de agosto, a cargo de Australia y Nueva Zelanda.

El comienzo permitió vislumbrar a Los Pumas con una mejor predisposición del encuentro precedente, en el que una semana atrás los actuales campeones del mundo se impusieron por 32 a 12 de manera inobjetable. Esa prematura sensación se dio fundamentalmente porque los argentinos fueron más precisos en las pelotas que dispusieron en los minutos iniciales.

Sin embargo, en base a una granítica solidez colectiva y una disposición táctica tan básica como efectiva, los Springboks comenzaron a predominar territorialmente; fortaleciéndose a través del juego agrupado de los forwards, tanto en las formaciones fijas como en el mauling, elementos que resultaron tan clave, como la cantidad de penales cometidos por los visitantes: 13 en el primer tiempo y 8 en el segundo.

De ese modo, con máxima concentración en todos y cada uno de sus integrantes, más la certeza en los kicks de su destacado apertura, el elenco Bokke se manejó con la suficiente convicción y serenidad para que el trámite le perteneciera sin discusión alguna. El 15 a 3 del parcial reflejó mínimamente ese contexto, durante el cual no hubo ninguna situación de riesgo para el ingoal anfitrión.

El complemento

La segunda etapa comenzó con características similares y una mayor predisposición a darle algo más de fluidez a su juego por parte de los sudafricanos. Por ende, no extrañaron los dos ensayos consecutivos, que a los 12 minutos dejaron el partido virtualmente liquidado (29 a 3).

Más allá que Los Pumas no bajaron nunca los brazos y defendieron con bravura, recién pudieron aproximarse a la meta adversaria a los 23 minutos del complemento. En cierto modo mejoraron en el complejo rubro relacionado a las infracciones (cometieron 5 penales menos que en la etapa precedente); intentaron construir algo de juego con la escasa disponibilidad alcanzada y, en tiempo adicionado, tuvieron su premio con el try apoyado por Matera.

En síntesis, nunca hubo dudas que Sudáfrica ganaría el partido, producto de una admirable solidez colectiva e individual, proyectada en un estilo de juego que puede no gustar, pero que resulta imposible no ensalzar. Los Springboks están en un estamento superlativo, tal como lo demostraron al imponerse en la reciente serie ante los Lions.

Y si un súper combinado, conformado por los mejores jugadores de las potencias europeas fue incapaz de imponerse ante ellos, resulta bastante complejo imaginar quien podrá ser capaz de prevalecer ante los actuales campeones del mundo.

Lógicamente, esto no hace más que acrecentar las expectativas sobre los futuros duelos ante los All Blacks, más allá de la incertidumbre que por estas horas se cierne sobre lo que resta de esta grandilocuente competición.

En cuanto a Los Pumas, más allá de una nueva e indiscutible caída, pueden rescatarse algunos aspectos mejorados con relación al partido anterior, como por ejemplo las respuestas al juego aéreo adversario. Como así también, las experiencias sumadas por jugadores habitualmente no titulares, como el mendocino Gonzalo Bertranou o el cordobés Juan Cruz Mallía; y la posibilidad de debutar que tuvieron jóvenes de futuro promisorio como Ignacio Mendy y Lucio Cinti.

Síntesis

Sudáfrica 29

Argentina 10

Escenario: Mandela Bay Stadium.

Referee: Karl Dickson (RFU).

Asistentes: Marius van der Westhuizen y AJ Jacobs (SARU).

TMO: Tom Foley (RFU).

Sudáfrica: Trevor Nyakane, Malcolm Marx y Thomas du Toit; Marvin Orie y Lood de Jager; Siya Kolisi (capitán), Franco Mostert y Jasper Wiese; Cobus Reinach y Handré Pollard; Makazole Mapimpi, Damian de Allende, Lukhanyo Am, Cheslin Kolbe y Willie Le Roux.

Suplentes: Bongi Mbonambi, Steven Kitshoff, Frans Malherbe, Nicolaas van Rensburg, Kwagga Smith, Daniel Du Preez, Jaden Hendrikse y Damian Willemse.

Head Coach: Jacques Nienaber.

Argentina: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Guido Petti y Rodrigo Bruni; Gonzalo Bertranou y Domingo Miotti; Santiago Carreras, Jerónimo De la Fuente, Santiago Chocobares, Ignacio Mendy y Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Facundo Bosch, Santiago Medrano, Marcos Kremer, Juan Martín González, Felipe Ezcurra, Nicolás Sánchez y Lucio Cinti.

Head Coach: Mario Ledesma.

Primer tiempo: 11, 17, 22, 29 y 33, penales de Pollard; 24, penal de Miotti.

Segundo tiempo: 6, try de Mapimpi y goal de Pollard; 12, try de Marx y goal de Pollard; 45, try de Matera y goal de Sánchez.

Amonestados: Bruni y Lavanini (A).

Posiciones

Transcurrido el primer partido de la segunda fecha del certamen, Sudáfrica es único lider con 9 puntos (+39); Nueva Zelanda (+35) suma 5; mientras que Australia (-35) y Argentina (-39) cierran sin unidades.