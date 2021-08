Rodrigo Alvizo buscará renovar su banca en el Concejo de Santo Tomé

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El edil justicialista se refirió a las propuestas de su precandidatura de cara a las Paso. Lo acompaña en la fórmula la ex concejala Rosana Zamora.

Rodrigo Alvizo, el precandidato a concejal que competirá en las próximas Paso de la ciudad de Santo Tomé, presentó su lista "Otra Santo Tomé es posible", que lidera junto a la ex concejala Rosana Zamora. "Estamos muy contentos con la presentación de nuestra lista, cuyo nombre refleja nuestro proyecto político", expresó el edil en dialogo con CyD.

Al respecto, aseguró: "La conformación de esta lista no solamente tiene que ver con una cuestión netamente electoral, si no que está relacionada con ir formando un equipo de trabajo y un proyecto político de acá a futuro para transformar la realidad de Santo Tomé que, en definitiva, es lo que queremos lograr con esta presentación".

El Concejo Municipal de Santo Tomé debe renovar cuatro de sus bancas (sobre un total de nueve), por lo que se dispone a cumplir con un nuevo año de elecciones legislativas, las que tendrán su primera instancia el próximo 12 de septiembre. "Nosotros estamos acostumbrados desde el peronismo santotomesino a dirimir las elecciones en internas. Desde que se implementó el sistema electoral de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, siempre hemos tenido internas, y eso no significa que vamos a estar peleados con el resto de los compañeros, muy por el contrario, me parece que es una situación que le da volumen a una elección general que tenemos que trabajar. El principal rival político está del otro lado y no en un compañero", consideró.

Continuando con sus declaraciones, el actual concejal señaló: "Soy concejal hace tres años y medio, voy por la renovación de mi banca. Rosana Zamora, quien me acompaña en segundo lugar, fue concejala durante 11 años. Es muy difícil trabajar en nuestra localidad cuando uno es minoría en el Concejo, donde muchas de las situaciones que se pueden proyectar o avanzar para mejorar la calidad de vida de los santotomesinos, quedan en el olvido o en el archivo porque no somos mayoría. En este caso, nosotros entendemos que tenemos que ser mayoría para mejorar la realidad".

En esta línea, el edil explicó: "Desde el Concejo hemos presentado muchos proyectos tendientes a mejorar la seguridad en Santo Tome. Por ejemplo, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que quedó en el olvido, pero que seguimos insistiendo y lo seguimos presentando. El mismo consiste en un mapa del delito donde se recaban datos y se retiene información sobre donde se producen los hechos delictivos, para así poder avanzar en políticas públicas tendientes a combatir el flagelo de la inseguridad".

"También, con relación a este tema, hemos avanzado con el programa de alarmas comunitarias para que el Estado municipal pueda asesorar a los vecinos que, de hecho, ya están organizados, pero que necesitan de un respaldo del Estado municipal para comprar sus cámaras, sirenas o poder ponerse en contacto entre ellos. Además, declarar la emergencia en seguridad y la constante exigencia en relación a la normalización en la prestación de los servicios básicos, servicios que en Santo Tomé son inexistentes, como la limpieza, la poda, el desmalezado, entre otros".

En este punto, el precandidato calificó de "muy triste" la situación que se está viviendo en Santo Tomé en el plano institucional, derivado por el conflicto del servicio de cloacas y recolección de residuos, donde desde el Concejo ya se ha realizado "una segunda convocatoria al Secretario de Obras Públicas y al Secretario de Servicios Públicos, para que den explicación del estado de situación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y del relleno sanitario, la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos".

"La verdad es que hace ya dos años que la planta de residuos sólidos urbanos está en desuso y estamos volcando todos nuestros residuos en Santa Fe, en el valle del río Salado, aguas arriba de Santo Tomé, con todo lo que ello implica. Y con relación a la planta de tratamiento de líquidos cloacales, hemos realizado una comisión de seguimiento del estado de situación porque entendemos por vecinos y especialistas que nos están asesorando, que está en un estado de colapso inmediato. Toda esta situación nos preocupa muchísimo y pareciera que algunos concejales del oficialismo y al mismo Ejecutivo Municipal no les interesa dar explicaciones de lo que estamos atravesando", lamentó el concejal.

En cuanto a las obras publicas que requiere el ejido urbano de la vecina ciudad, Alvizo remarcó la importancia del financiamiento que aporta la provincia y el Gobierno Nacional para poder llevarlas a cabo. "Recordemos que en Santo Tomé el 70% de las calles son de tierra, que ha crecido exponencialmente el parque automotor y a su vez, existe una constante falta de mantenimiento de las calles que ya están asfaltadas. Además, con un presupuesto donde el 80% de los recursos se van a ir en gastos corrientes, queda poco margen para hacer mantenimiento de la obra pública desde el Estado municipal y eso se ve reflejado en la realidad de la infraestructura santotomesina. Esto quiere decir que si no tenemos la asistencia del Estado provincial o nacional para avanzar en alguna obra fundamental, no se van a hacer obras públicas en Santo Tomé".

En este marco, el actual concejal puntualizó que "la ciudad de Santo Tomé ha recibido más de 850 millones de pesos desde el inicio de la gestión de Omar Perotti a esta parte, que contribuyeron a obras públicas. Esto incluyó mejoras integrales de los barrios, como Libertad, Iriondo, Santo Tomás de Aquino, desagües y distintas políticas públicas que para nosotros son muy importantes y que no se hubiesen podido llevar adelante desde el Estado municipal".

Propuestas post pandemia

Al ser consultado, sobre las propuestas a trabajar en el marco de la post pandemia, el precandidato se refirió al emblemático Puente Carretero, y expresó: "Ahora que comienzan las actividades nuevamente, se está volviendo de a poco a una nueva normalidad. Sabemos que las actividades del santotomesino, en su gran mayoría, se realizan en la ciudad de Santa Fe; que contamos con un puente que entró en vigencia en 1933 y que ya está un poco colapsado; que cada vez que debemos trasladarnos a la ciudad de Santa Fe y retornar a nuestros hogares, lo padecemos a diario. Más aún, en tiempos de Covid, donde el traslado de enfermos también se vio dificultado. Todas estas situaciones hacen a la urgencia de la construcción de un nuevo puente cerca del que tenemos o en el sur de la ciudad", argumentó.

"Nosotros entendemos que hay dos temas fundamentales. La pandemia reflejó el estado de deterioro en el que se encuentra el sistema de salud en Santo Tome, un SAMCo con pocas camas, un servicio privado que solo dispone de un sanatorio. La verdad es que dependemos muchísimo de Santa Fe capital y también de que el puente no esté muy colapsado al momento de trasladar un enfermo", explicó.

En este contexto de pandemia, "hay que tener en planteo estructural de un nuevo sistema de salud en la ciudad de Santo Tomé y; en segundo lugar, que también se vio reflejado en estos tiempos, es necesario el involucramiento del municipio o del gobierno local en políticas públicas tendientes a mejorar la seguridad de los vecinos de la localidad", apuntó el dirigente.