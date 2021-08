Incertidumbre por la imputativa al senador Armando Traferri

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La defensa del legislador aguardaba un pronunciamiento del camarista José Luis Mascali. El magistrado debe responder si habilita al dirigente sanlorencino la apelación ante la Corte, para objetar su sentencia en la que cuestiona que la inmunidad que le otorgan los fueros sea absoluta.

El senador Armando Traferri debería comparecer esta tarde a partir de las 14 ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, en el marco de la causa en la que se lo investiga como promotor de una red de juego clandestino en el sur provincial. Según planteó a El Litoral Oscar Romera, uno de sus abogados defensores, la concreción de la imputativa estaba en duda, a la espera de un pronunciamiento judicial. El letrado aguardaba la resolución que debe emitir el camarista José Luis Mascali, frente al recurso de inconstitucionalidad presentado por Traferri, para ir ante la Corte Suprema de Justicia. Eso plantea el senador con el propósito de objetar un fallo del propio magistrado, que declaró "inconstitucional" uno de los artículos de la Constitución provincial y en consecuencia, consideró que no existe la inmunidad absoluta de los fueros de un legislador. Esa sentencia judicial de segunda instancia le permitió, precisamente, a los fiscales Edery y Schiappa Pietra renovar la citación a Traferri.

El año pasado, cuando el senador había sido citado por primera vez, no había concurrido puesto que la Cámara alta había rechazado el pedido de desafuero; y se amparó, entonces, en esa inmunidad. Pero el proceso derivado de esa decisión institucional del Senado se terminó judicializando; los fiscales objetaron la determinación de la cámara, plantearon la inconstitucionalidad de la decisión, tuvieron un fallo adverso en primera instancia, y en revisión, lograron la sentencia favorable de Mascali. Por eso Traferri presentó el recurso de inconstitucionalidad para ir a la Corte; el magistrado no se pronunció aún sobre ese pedido, y es lo que la defensa del legislador aguarda para este lunes, a fin de determinar si la nueva convocatoria queda anulada o en suspenso.

Mascali puede habilitar el recurso de inconstitucionalidad; en ese caso, la audiencia no podría realizarse. Pero puede también no conceder la habilitación o no expedirse hoy. Ante estas opciones, la imputativa debería concretarse. En ese caso, la defendea de Traferri puede acudir directamente en queja ante la Corte.

Mientras tanto, a las 13 (una hora antes de la fijada por la audiencia), definirán si, en el caso de que la audiencia no quede suspendida, el senador se presentará a ella, o sólo lo harían sus abogados, para explicar que el Senado ratificó la semana pasada la postura que ya había tenido el año pasado. Esto es, recordar que fue rechazado oportunamente el pedido de desafuero e insistir en que la inmunidad del legislador está consagrada en la Constitución provincial.