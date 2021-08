Juego clandestino: el senador Traferri no se presentó a la audiencia judicial

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 23.08.2021

Debía presentarse este lunes a las 14 a una imputativa, Los fiscales pidieron que se lo declare en rebeldía sin orden de detención pero la jueza rechazó la solicitud y resolvió reprogramar la audiencia para más adelante.

El senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, debía presentarse este lunes 23 de agosto a las 14 en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en el marco de una audiencia imputativa por una causa en la cual iba a ser señalado como presunto jefe y organizador de una estructura ligada a la ruta del dinero del juego ilegal. Sin embargo, el legislador no se presentó.

Su defensa solicitó la suspensión y dejar sin efecto la audiencia imputativa; mientras que la fiscalía pidió que se lo declare rebelde sin orden de detención y que la audiencia imputativa se lleve a cabo igual. Sin embargo, la jueza Eleonora Verón resolvió no hacer lugar al pedido de declaración de rebeldía y solicitar que se reprograme la audiencia en los mismos términos en los que se solicitó la original (prevista para este lunes), a la mayor brevedad posible.

El nuevo abogado defensor del legislador, Oscar Romera (que reemplazó a José Luis Vázquez), dijo antes de la audiencia que no sabía si el senador iba a presentarse o no, pero pasado un tiempo prudencial del horario de convocatoria, sostuvo que fue él quien le dijo que no fuera.

La decisión de la jueza Verón de reprogramar la audiencia, en los hechos, brinda un plazo mayor al camarista José Luis Mascali para que se expida sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por Traferri. Cabe recordar que el magistrado dispone hasta este jueves para resolver sobre la constitucionalidad del artículo 51 de la Carta Magna provincial que es el que define la cuestión de los fueros para los legisladores santafesinos.

Por su parte, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra destacaron que el legislador no vino "demostrando una vez que no va a cumplir con las decisiones judiciales".