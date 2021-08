Denuncia inmediata: la clave para iniciar la búsqueda de una persona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al menos un trámite por semana se inicia en la provincia según datos de la Secretaría de Derechos Humanos. Preocupa la captación con fines de trata. Coodinación con localidades y el proyecto de refugios para víctimas.

Los pedidos de información sobre el paradero de personas a través de los medios de comunicación dan cuenta de casos dramáticos o historias complejas, y también son la cara visible de un flagelo a veces oculto para la sociedad: la trata de personas. Pero el otro lado de esos avisos es la situación que atraviesan familiares y allegados, y las dudas sobre cómo actuar, entre temores y sospechas con distinto grado de fundamento, protocolos y reglamentos que a veces no se tienen del todo claros.

Para clarificar ese panorama y, sobre todo, brindar a la comunidad las herramientas sobre cómo conducirse en estos casos, El Litoral dialogó con Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia.

- ¿Cómo se inicia la búsqueda de una persona? ¿Qué hay que hacer si una persona falta de su casa o de su lugar de residencia habitual?

- La búsqueda se puede iniciar con la denuncia de un familiar (madre, padre, hermano) o amigo de una persona que no se encuentra en su domicilio ni en los lugares que suele frecuentar. Se hace en la comisaría o en el Centro Territorial de Denuncia más cercano. Desde allí se comunican con el fiscal provincial en turno para iniciar la búsqueda. Si lo hicieron a través de la Secretaría de Derechos Humanos, pedimos que primero se realice la denuncia y luego intervenimos.

- ¿La denuncia se hace inmediatamente?

- La ley plantea que no hay que esperar para hacer la denuncia. Porque cuando una persona se encuentra desaparecida no sabemos cuál fue la causa; si se fue de manera voluntaria de su casa o del lugar donde estaba institucionalizada, si es una persona mayor que salió a caminar y se perdió, o si fue secuestrada. La legislación dice claramente que la denuncia se debe hacer de manera inmediata y que hay que poner todos los recursos de búsqueda en marcha porque las primeras horas son cruciales. Si la joven, el o la adolescente o la persona mayor se fue de manera voluntaria, si tiene problemas intrafamiliares y se quiso ausentar por unas horas, es una situación. Pero a lo mejor de diez casos de ausencia voluntaria, uno es secuestro: por ese caso tenemos que poner todas las herramientas a disposición de la búsqueda. Esas herramientas son la rápida acción de la comisaría, que el o la fiscal dé rápidamente las órdenes y que se convoque al organismo específico que es la Secretaría de Investigación Criminal que funciona en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la provincia.

- ¿Sirve la difusión de las búsquedas en las redes sociales particulares y de organizaciones sociales?

- Si, por supuesto. En la página web de la provincia figuran nuestras redes sociales y allí subimos información y difundimos las búsquedas. Es muy importante la colaboración de las organizaciones que trabajan en la lucha contra la trata de personas, fundamentalmente con fines de explotación sexual.

Pero en el caso del Estado lo hacemos con la autorización de las familias y el conocimiento de la Fiscalía para no obstruir ninguna investigación y que esa difusión no vaya en contra de la voluntad de la familia.

Pero es muy importante la difusión: si esa persona fue secuestrada le significa un problema para los secuestradores que la imagen de la víctima esté en todos lados. Por eso es importante que los medios difundan la información, tanto para evitar que a esa persona la saquen del país como para advertir al entorno si es que se fue por propia voluntad. Si se trata de una persona que se perdió, es importante tener la descripción y establecer dónde se la vio por última vez.

- Así como también es importante dar de baja esa imagen cuando la persona finalmente aparece.

- Lo que pedimos es que la foto no sea transmitida por whatsapp porque eso tiene otro efecto. Menos conveniente aún es que se comparta la imagen sola con pocos datos.

- ¿Qué incidencia tiene la trata de personas en la búsqueda de paradero?

- Tenemos mucha relación de un tema con el otro. En el momento en que una persona desaparece y en el caso que estamos hablando de adolescentes o jóvenes, y mayoritariamente mujeres, pueden haber sido víctimas de trata con fines de explotación sexual. Como al momento de la desaparición no se sabe cuál fue la causa real, rápidamente hay que activar el protocolo porque puede haber sido víctima de trata. En la Secretaría ambos temas se abordan en forma conjunta con trabajadoras especializadas (en Santa Fe y Rosario son todas mujeres) y se coordina con la Agencia de Trata de la provincia que se ubica en el Ministerio de Seguridad.

- Sabemos que es un dato dinámico porque una persona que está en la lista de búsqueda hoy, puede ser hallada mañana. Pero ¿cuántas personas están siendo buscadas en la provincia?

- Según nuestra base de datos recibimos durante el año en curso 151 denuncias de niños, niñas y adolescentes en situación de búsqueda. Respecto de adultos, se recibieron 163 denuncias por distintas razones. Podemos decir que todas las semanas hay denuncias por búsqueda de personas.

Es muy importante la difusión de este tema porque pareciera que este delito (el de trata) y la desaparición son situaciones que ocurren sólo en ciudades grandes; pero necesitamos llegar a toda la provincia. Para eso se trabaja en la firma de convenios con municipios y comunas con el fin de abordar políticas públicas de derechos humanos, para que en toda la provincia sepan que hay lugares adonde recurrir, que es necesario hacer rápidamente la denuncia y que el Ministerio de Seguridad y los fiscales van a estar a disposición. Tenemos que trabajar de la manera más coordinada posible.

Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia. Foto: Archivo

- Hablamos de la trata como una de las razones por las que se buscan personas, sobre todo adolescentes y jóvenes. ¿Qué otras razones hay?

- Cuando tenemos una persona en situación de desaparición puede ser porque se fue en forma voluntaria y no quiere volver; porque salió y se perdió (por ejemplo, adultos mayores) o secuestros de camino a un lugar.

Como no sabemos cuál es el fin, la búsqueda tiene que ser inmediata. El mensaje es también para las comisarías para no minimizar estos hechos que deben pensarse como gravísimos aunque luego se resuelvan en forma positiva.

Puede ocurrir que de diez casos, 8 o los 10 no tienen relación con trata o secuestro. Pero pensemos que si uno sucede y no pusimos rápidamente los recursos a disposición, no lo vamos a encontrar.

El origen de la ley

La ley provincial 12.545 creó en 2006 el Registro Provincial de Niños Desparecidos que funciona en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad.

El proyecto se gestó luego de la desaparición de Bruno Gentiletti quien tenía ocho años cuando desapareció en el balneario La Florida de la ciudad de Rosario. Fue el 2 de marzo de 1997. En 2020 el gobierno provincial decidió reactivar la búsqueda. El nombre y la proyección del rostro que tendría ahora un joven Gentiletti, integran el registro de personas desaparecidas de Santa Fe.

+ Datos

Si una persona se ausenta de su hogar o su lugar de residencia habitual se puede acudir a:

- Comisaría más cercana.

- Centros Territoriales de Denuncia (En la ciudad de Santa Fe, Las Heras 2883(0342) 4559785, Aristóbulo del Valle 7404 (0342) 4833446 y Tte. Loza y Mansilla, en barrio Yapeyú (0342) 4894546.

- Línea gratuita 0800 5553348

- Teléfono de guardia de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad: 3425357756.

- Línea nacional 145 (gratuita y nacional) de atención telefónica para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata de personas.

Delitos "en ascensor"

La pandemia y el consecuente aislamiento y distanciamiento no minimizó los efectos de algunos delitos sino que, en todo caso, éstos fueron mutando. Es el caso de los delitos informáticos que, favorecidos con una mayor virtualidad, aumentaron en algunas expresiones como grooming, pornografía infantil y captación a través de las redes.

"A veces, los niños y niñas creen que están conversando con una persona de su edad cuando en realidad es una persona adulta que tiene otras intenciones", explica Lucila Puyol.

Lejos de alentar cualquier prohibición, sugiere a las personas adultas estar atentas y tener diálogo con chicos y chicas para advertir sobre estos riesgos. "Estos son delitos gravísimos y se han vuelto casi cotidianos".

De Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas, con quien mantuvieron reuniones referentes provinciales, Puyol rescata un concepto que sintetiza la gravedad de la situación: "Desde el Estado y las organizaciones sociales vamos en escalera (en el abordaje de estos temas) y quienes cometen el crimen organizado para la explotación tanto sexual como laboral van en ascensor".

Plan provincial y refugio

El 22 de julio quedó conformada la mesa interinstitucional de lucha contra la trata y explotación de personas, integrada por representantes de ministerios de la provincia y de organismos nacionales con presencia en Santa Fe y fiscales federales. Porque la trata es un delito federal que se aborda en articulación con fiscales provinciales.

Allí se ratificó el compromiso de trabajar con los objetivos del plan nacional del Consejo Federal cuyos lineamientos para 2020-2022 incluyen prevención, asistencia, persecución y fortalecimiento y articulación institucional.

En la provincia de Santa Fe se acordó, además, contar con refugios para víctimas de trata de explotación sexual y laboral en distintos puntos de la provincia "que no van a ser ni en Santa Fe ni en Rosario con la idea de descentralizar la atención", anticipó Lucila Puyol.