La UEFA premió a los médicos que le salvaron la vida al danés Christian Eriksen

La UEFA destacó hoy a los médicos que le salvaron la vida al futbolista danés Christian Eriksen, quien sufrió un infarto durante la Eurocopa 2021 en el partido entre los seleccionados de Dinamarca y Finlandia.





"Este premio tiene que ver con lo que se hace en la vida, más que en la cancha. Pusieron las cosas en perspectivas por todo lo que hicieron en este tiempo. Merecen este premio, nunca tuve dudas", explicó el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, durante el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones.





Los premiados fueron Mogens Kreutzfeldt, Frederik Flensted, Anders Boesen, Peder Ersgaard -médicos de campo-; Morten Skjoldager, Morten Boesen -médico del equipo danés-; Simon Kjaer -capitán de Dinamarca- y Jens Kleinefeld, Valentin Velikov, médicos de la UEFA.





A los pocos días de salvar su vida, a Eriksen -jugador del Inter de Italia- le implantaron un desfibrilador interno para controlar su ritmo cardíaco y evitar posibles situaciones, tal como la ocurrida en su momento.



"Lo importante fue demostrar que podemos salvar vidas cuando las cosas se hacen bien", coincidieron los médicos durante toda la ceremonia en los videos.

Heroes. Simon Kjær and the medical team that saved Christian Eriksen's life are the 2021 UEFA President's Award winners.#UEFAawards pic.twitter.com/3vdmMSQSS9