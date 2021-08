Colombo y Pallero piden respuestas al Ministerio de Seguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los mandatarios de Recreo y Monte Vera se reunieron este viernes para acordar un reclamo conjunto a las autoridades provinciales de Seguridad. Ante la falta de respuestas a los pedidos efectuados y frente a sucesivos delitos que se han registrado en las dos localidades, los referentes pretenden definiciones inmediatas.

El intendente de Recreo, Omar Colombo recibió al presidente comunal de Monte Vera, Alberto “Beto” Pallero, en la sala de reuniones de esa ciudad, para discutir aspectos relacionados a la inseguridad que viven las comunidades vecinas y definir una estrategia para un pedido conjunto al Ministro de Seguridad, Jorge Lagna.

Colombo resaltó el malestar social que genera en las dos localidades la cantidad de delitos que se registraron en los últimos meses, en coincidencia con la falta de personal en los destacamentos y la escasez de móviles para patrullaje. “Como compartimos amigos, encuentros y vecinos, también compartimos la problemática de la falta de respuestas en materia de seguridad. Convinimos con “Beto” sumar fuerzas en el reclamo hacia las autoridades provinciales”, señaló Colombo.

En tanto, el presidente comunal de Monte Vera resaltó que “no queremos darle órdenes al Ministro, de ninguna forma, pero necesitamos que nos convoque para reunirnos. Recreo y Monte Vera comparten problemáticas, somos localidades paralelas. Si no roban en Recreo, roban en Monte Vera y quién sufre, la comunidad y nosotros que somos sus representantes”, argumentó Pallero.

Ambos representantes coincidieron en destacar que está viniendo gente de afuera, que “nos invaden para cometer delitos”. “Hemos hecho pedidos recurrentes por mayor presencia policial pero lamentablemente no hemos recibido respuestas. Los pedidos no se reducen al actual ministro, durante toda la gestión del gobernador Perotti hemos solicitado acompañamiento y no hubo un compromiso a la altura de la problemática que vivimos”, aclararon los mandatarios.

Por último, tanto Pallero como Colombo sostuvieron una misma posición al remarcar que “es importante trabajar codo a codo porque si logramos garantizar presencia policial en la calle, tenemos grandes chances de desalentar la aparición de esos individuos de mala vida en nuestras comunidades. Al faltar personal policial y tener escasez de vehículos, es muy común que los delincuentes encuentren sectores desprotegidos para cometer atracos”.