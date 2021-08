Maximiliano Pullaro: "Tenemos que convocar a todos los partidos y armar un gran frente político"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 29.08.2021

El precandidato a senador por la Lista Evolución (Juntos por el Cambio) explicó sus propuestas para poner límites al kirchnerismo.

El diputado provincial y ex ministro de Seguridad de Lifschitz, Maximiliano Pullaro, dialogó con El Litoral para explicar sus propuestas de campaña, de cara a las PASO, en las que competirá como precandidato a diputado nacional por la Lista Evolución, de Juntos por el Cambio. En tal sentido, manifestó que la propuesta política entorna propuestas legislativas: “Tiene que ver con construir una mayoría en el país que le pueda poner límites al kirchnerismo en el 2021 y armar un gran frente opositor que lo pueda vencer, que lo pueda derrotar y que pueda cambiar el gobierno”, dijo.

“Los problemas que agendamos por supuesto tienen que ver con la seguridad pública pero también tienen que ver con el tipo de país que queremos, si queremos una Argentina que apueste a la producción, a la industria, a las empresas, al comercio, o una Argentina que cada vez lamentablemente tiene más pobres, porque vemos que el interior del país genera muchos ingresos pero se vuelcan fundamentalmente en el conurbano bonaerense a través de subsidios, planes sociales, sin ninguna contraprestación y estamos cargando de tributos al interior productivo, a los empresarios que terminan asfixiándose sin poder invertir más capital en función de la carga tributaria que en los últimos veinte años aumentó en un 70% en el país y asimismo tenemos el doble de pobres, con lo cual claramente es un sistema perverso que le saca recursos al interior de la Argentina y pone los recursos en el conurbano bonaerense”, explicó el precandidato.

Por otra parte, Pullaro adelantó que desde su sector plantearán tres tipos de reforma: “una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma sindical”. Sobre este último aspecto, aseguró que se busca defender los derechos de los trabajadores “pero sin que los sindicatos se conviertan en mafias extorsivas para con los empresarios”: “Que si un empresario tiene un conflicto se le bloquee la planta, como sucedió en Rosario con Razzini sin permitirle producir por 90 días”, argumentó.

“Nosotros vemos que los sindicalistas han tomado mucho poder en el país, porque el salario se derrumbó, tenemos trabajadores pobres con sindicalistas ricos, multimillonarios, que están 30, 40, 50 años al frente de un gremio”, reflexionó, y añadió que cuando su lista plantea democratizar los sindicatos se refiere a “la participación de las minorías en los mismos, un sindicalismo nuevo, moderno, que defienda los intereses de los trabajadores pero que también tenga una comprensión de lo que debe ser la producción en nuestro país”.

En tanto, la cuestión tributaria “pasaría por salir de este sistema perverso de coparticipación invertida que tenemos en el país, donde el que produce cada vez paga más para sostener el sistema del kirchnerismo que apunta a tener más pobres en la República Argentina, concentrarlos en un lugar determinado del territorio -el conurbano bonaerense- y sostenerlos como bienes electorales”, según explicó. “Estuvimos con muchas empresas e industrias en el país y la provincia que nos dicen que quieren irse a instalar en Uruguay, Paraguay o Brasil porque tienen mayor previsibilidad porque no están invirtiendo en el capital, fundamentalmente, que plantea el crecimiento y desarrollo de la empresa”, lamentó el precandidato a la Cámara Baja nacional.



Por otra parte, Pullaro habló de “buscar la igualdad”, en el sentido de que “que todos podamos tener trabajo en la República Argentina, y fundamentalmente que las empresas puedan tener una previsibilidad para poder crecer, que no se cambien las políticas públicas, como pasó con la carne, cuatro o cinco años invirtiendo para tener una determinada cantidad de cabezas de ganado en pie, inversión en los frigoríficos para poder exportar a China, Europa, Israel y de un día para otro te cambian las reglas de juego”.

La cuestión de la Hidrovía

Según Pullaro, cuando el kirchnerismo empezó a discutir sobre la hidrovía “no tenía idea del impacto que puede tener en el desarrollo para los próximos treinta años” y, en lugar de discutir un modelo de desarrollo para el país, para la región centro y para la provincia de Santa Fe “lo que les preocupó es quién agarra ese peaje de los mil barcos que pasan por la hidrovía todos los días que es alrededor de 200 millones de dólares”. “En lugar de preocuparse por las inversiones, si van a ser rutas transversales para sacar los cereales, si vamos a tener una red ferroviaria que haga que llegue la producción, abaratando los costos y descongestionando las rutas, si vamos a discutir el calado del puerto de Santa Fe, del puerto de Reconquista, cuántos pies vamos a tener, no solo el balizamiento, sino un modelo de desarrollo y que pensemos cuál es la República que queremos, el kirchnerismo reduce eso a ver quién se queda con los recursos y quién administra la caja y creemos que el proyecto es mucho más profundo”, enfatizó.





De cara a las PASO

En relación a los comicios de septiembre, el legislador adelantó que la interna de Juntos por el Cambio será “una interna de ideas, con matices, donde cada uno pueda contar lo que quiere hacer pero además de dónde viene y qué es lo que hizo para pretender ocupar nada más y nada menos que la silla que tuvieron Lisandro de la Torre y Raúl Alfonsín”.

“Mostramos lo que hicimos en materia de seguridad, la impronta que tuvimos, el esfuerzo que hicimos, quien me acompaña en la lista, Carolina Piedrabuena, una joven de la ciudad de Santa Fe que hasta hace poco fue Secretaria de Hacienda del gabinete de Emilio Jatón, en un año y medio saneó la municipalidad, que tenía muchos conflictos financieros, económicos, ahora están muy bien las finanzas de la ciudad, pero entendemos que el 12 a la noche o el 13 a la mañana tenemos que convocar a todos los partidos políticos de la oposición para armar un gran frente político en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina que pueda hacernos personas que otra provincia y otro país son posibles”, explicó, y agregó que “Argentina tiene un potencial increíble pero lamentablemente este gobierno le pone un pie en la cabeza a quien quiere producir, a quien quiere tener un emprendimiento o generar empleo y eso es lo que tenemos que cambiar”.



Juicio a Los Monos

Por otra parte, Pullaro se refirió a su experiencia frente al Ministerio de Seguridad de Santa Fe durante el gobierno de Miguel Lifschitz y las repercusiones que las políticas de desarticulación del narcotráfico tuvieron tras la caída de la banda de Los Monos.

“Tomamos una determinación que fue ir sobre las organizaciones criminales, no solo Los Monos sino las principales que tenía la provincia de Santa Fe; creíamos que con eso iba a bajar el nivel de violencia y delito; y pudimos desarticular todas las organizaciones importantes y cuando a esta organización se le dan condenas ejemplares en un juicio de primera instancia – 42 años para Ramón Machuca, que es “Monchi” Cantero, 22 para Guille Cantero y así para el resto de la banda – antes de que esto tenga una ratificación de cámara ellos comienzan a atentar contra edificios judiciales, contra jueces, contra fiscales...en uno de los allanamientos que llevamos adelantes para detener a quienes estaban amedrentando a la justicia encontramos un cartel que decía “Pullaro, con la mafia no te metas”, por el accionar que tenía el estado provincial en ese momento, fundamentalmente los poderes Ejecutivo y Judicial para con esta organización criminal”, recordó el ex titular de la cartera de seguridad.

“Después -prosiguió-, información de inteligencia, información de algunos testigos con identidad reservada, también mostraban una lógica criminal que ellos llevaban adelante”. “Fue un momento muy difícil y muy duro para mí en particular pero para todos para quienes en ese momento participábamos de roles importantes en el estado en función de las detenciones y condenas que les impuso la justicia a estas organizaciones”, aseguró.



Como ejemplo, reveló que en su momento, su secretario particular sufrió un ataque: “ justo ese día a mi secretario privado se le había roto el auto y me había pedido el vehículo en el cual yo me movía, y se le para una moto al lado y le dispara; esto no lo habíamos contado pero por supuesto hicimos la denuncia penal y hubo una profunda investigación”.

“Ahora, imagino que mi exposición en el juicio va a tener que ver con el rol que tuvimos como estado de coordinar los operativos, el perjuicio que tuvo el estado en ese momento para poder frenar todos estos ataques que realmente eran muchos y sin planificación adecuada, porque le disparaban a casas de magistrados o de fiscales que habían vivido hacía 25 o 30 años atrás, a ellos o sus familias, por lo cual era muy difícil: estábamos, en ese momento, teniendo cerca de 500 lugares en la ciudad de Rosario donde podía haber ataques potenciales, en función de todas las personas que habían participado, tanto policías como fiscales o jueces, dónde habían vivido, y sus familiares, eran muchos los lugares”, detalló Pullaro.

Ley de extinción de dominio

El precandidato a senado nacional reflexionó además sobre la ley de extinción de dominio, “que apunta a que paralelamente al proceso penal que se lleva adelante cuando una persona es procesada por narcotráfico, haya un proceso civil que le decomise los bienes, los recursos materiales, económicos, y se le quite capacidad de logística de operación, de pagar a los mejores abogados o de corromper”, según explicó.

“Lo que veíamos con Guillermo Cantero, en un penal federal, con teléfono fijo en su celda, más allá de la explicación muy naif que dio la secretaria del Servicio Penitenciario federal tiene que ver con el poder de corrupción que estas organizaciones criminales tienen; entonces, si uno tiene la posibilidad de sacarle los recursos, la realidad es que tiene capacidad de frenar la operatoria que tienen desde la cárcel”, manifestó Pullaro y recordó que durante el gobierno de Miguel Lifschitz se llevaron a cabo cuatro remates de bienes secuestrados a las organizaciones criminales por delitos provinciales y esos fondos “iban a organizaciones civiles o a reparar los daños que habían sufrido las víctimas y, la verdad, fue una muy buena experiencia”. “Fue único en la República Argentina”, añadió, y lamentó que el gobierno de Omar Perotti haya dejado de realizar los remates durante “veinte meses”.

“En el estado nacional no está la ley de extinción de dominio, nosotros proponemos esto pero además lo proponemos también para los delitos de corrupción: no puede ser que los corruptos tienen diez, doce o quince causas y continúan teniendo sus bienes”, concluyó.