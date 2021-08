Consideran "una imprudencia grave" dichos de Gramajo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El legislador adelantó que la Corte va a fallar dando la razón a la Legislatura sobre los fueros parlamentarios, y rechazando el pronunciamiento de un camarista que declaró inconstitucional el artículo de la Constitución que los establece, el caso sobre el senador Traferri. El ministro de la Corte Daniel Erbetta consideró "preocupantes" sus afirmaciones.

Desde la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe consideraron "una falta de prudencia institucional" la declaración del senador Joaquín Gramajo, al anticipar de modo asertivo cuál va a ser el sentido del pronunciamiento que, en el futuro, el Alto Tribunal debe producir sobre un planteo de inconstitucionalidad.

"La Corte no se va a apartar del marco constitucional, no tengo dudas de ello. Y estoy convencido que va a ratificar que es constitucional el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe", sostuvo Gramajo (vaticinó, tituló este diario) en la última sesión del Senado, y de antemano le concedió a ese pronunciamiento el carácter de un "fallo ejemplar". El discurso sorprendió a los cronistas parlamentarios y la publicación de El Litoral impactó en el ambiente político y judicial. En diálogo con este diario, uno de los propios integrantes de la Corte, el ministro Daniel Erbetta, consideró "gravísimo" el episodio.

Durante la sesión, el representante por 9 de Julio criticó el fallo del juez José Luis Mascali que, en segunda instancia en el fuero Penal de Rosario, declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 51 de la Constitución de Santa Fe y así consideró inaplicables los llamados fueros absolutos, por los que la justicia no puede imputar ni indagar a un legislador sin la autorización de la Cámara que integra, votada por una mayoría calificada de los dos tercios de los presentes. En particular, el pronunciamiento de Mascali aplica a la citación de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación al senador Armando Traferri.

Gramajo adelantó que, cuando se expida, la Corte "va a demostrar a todos, a los que estuvimos imbuidos de considerar que había que defender los principios constitucionales y a los que de alguna manera miraron para un costado, que va a declarar constitucional el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe y al mismo tiempo su correlato en el Código Procesal Penal en sus artículos 27 y 29".

¿La bola de cristal?

Erbetta se sorprendió de la "falta de prudencia institucional" de la alocución del senador y, con cierta ironía, arriesgó distintas interpretaciones sobre ella, remarcado en todos los casos la gravedad que entrañan.

"O tiene la bola de cristal, o tiene información. Si tiene información, sería de una gravedad extrema que un senador pudiera ya saber y anticipar el fallo del máximo tribunal de la provincia. Y si tiene la bola de cristal debería ser más prudente, porque generar en los ciudadanos la idea de que un senador puede saber como va a fallar la Corte sobre el alcance de una cláusula institucional, cuanto menos le deja un manto de sospecha y el concepto de (in) dependencia judicial de Gramajo queda muy claro. Sobre todo porque, como tercera hipótesis, ésto podría interpretarse como algún tipo de presión, y de interferencia en la libertad de los jueces", sostuvo el jurista a El Litoral.

Para Erbetta, "es tremendo que un senador pueda ejecer con tanta liviandad una lesión a la institucionalidad de la provincia, que diga 'la Corte va a fallar como yo digo', llegando al punto de indicar que después se lea la versión taquigráfica, para que se vea que fue así".

"Como miembro de un tribunal, que un senador pueda decir esto me resulta sumamente preocupante", añadió, poniendo el episodio además en el marco de la sucesión de conflictos que se vienen dando, vinculados al control legislativo sobre el Ministerio Público de la Acusación, en particular el caso del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, y ahora referido al alcance de la cláusula que establece fueros para los legisladores.

Por otra parte, dejó en claro que de ninguna manera la decisión del camarista Mascali de habilitar el recurso extraordinario para que su pronunciamiento pase a ser revisado por la Corte implique desdecirse de algún modo, o echarse atrás con lo que había dispuesto.

"De ninguna manera. Mascali resolvió sobre la admisibilidad de un recurso, no sobre la procedencia, qué es muy distinto. Lo único que ha hecho es decir 'hay un caso constitucional' y, por tanto, si alguien tiene dudas es la Corte la que debe establecer cuál es el alcance de la interpretación. Esto no quiere decir que no siga diciendo que esta norma es inconstitucional. Y esto suele pasar muchas veces. Hay muchos casos de recursos que vienen concedidos y que son rechazados después por la Corte de la provincia, y hay casos de recursos que vienen en queja porque el juez de cámara no lo concedió, no lo admitió y después la Corte rechaza el recurso. Esto es muy propio del funcionamiento judicial, es una cuestión técnica que conocen ya los estudiantes de abogacía", concluyó.