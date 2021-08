Sabina Frederic: "Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 29.08.2021

“Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible”, agregó la Ministra de Seguridad al ser consultada sobre diferentes hechos de violencia y la decisión de muchos jóvenes de irse del país.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se refirió este domingo a un hecho de inseguridad en Ituzaingó en el que murieron un delincuente de nacionalidad chilena de 19 años y un jubilado de 69. “Es espantoso -expresó-. Nadie quiere que eso ocurra, estamos trabajando para eso. Se necesita la cooperación del sistema judicial, que no tiene los elementos para tramitar una sanción. Eran chicos muy jóvenes. La cuestión de la extranjeridad no es determinante, los argentinos son la mayoría de los que delinquen. Nunca uno termina de entender bien cuáles son los obstáculos que tiene la Justicia para imponer una sanción”.

La funcionaria, además, dijo que la Justicia no funciona ni con medidas garantistas ni con mano dura y que descree que las polarizaciones de estas doctrinas. “No funcionan así las cosas. Hay muchos jóvenes pobres detenidos en cárceles. El sistema carcelario está saturado, hay detenidos en las comisarías, por eso muchas veces la Justicia toma estas decisiones”, analizó en relación a que el delincuente asesinado había salido de prisión días atrás.

En este contexto, Frederic aseguró que “el que roba merece una pena; hay que interrogar al sistema penal, que no da abasto, que a todos nos alarma. Mientras tanto, la política de nuestro gobierno es hacer lo imposible para dar oportunidades y que los pibes no salgan a robar”. Y agregó una polémica comparación al ser consultada en radio Mitre sobre si había que emigrar del país para dejar de sentir miedo o de sufrir actos de inseguridad: “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”. “Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible. Sigo viviendo en Temperley, yo tengo custodia, pero sí sé del miedo. No tenía un auto porque era un factor de riesgo”, concluyó.

Por otro lado, la ministra de Seguridad ofreció su visión sobre la polémica de la docente que maltrató a sus alumnos e intentó imponer a los gritos su evaluación partidaria sobre los gobiernos kirchneristas y de la gestión de Mauricio Macri. Después de que emitieran su posición ante la polémica desde el presidente Alberto Fernández hasta los principales precandidatos del arco político oficialista en las inminentes elecciones, Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro, Frederic negó que se tratara de adoctrinamiento y apuntó su crítica al tono de la profesora de Historia Laura Virgina Radetich, de 59 años.

“También soy docente -reparó. Creo que hay un problema en relación al tono del debate. Me parece que perdió los estribos, que el debate se podría haber llevado adelante como un debate, como un intercambio, como un alumno que exprese su opinión y una docente que lo haga lo mismo. Ella, con sus ideas que son legítimas, perdió la compostura. Es muy difícil, así, transmitir argumentos. El alumno estaba calmo, ella no”, expresó la funcionara.