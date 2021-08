https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 29.08.2021

20:27

Elecciones 2021 Sacnun encabezó el acto de apoyo a los candidatos de la lista de Cristina en Santa Fe

La senadora María de los Angeles Sacnun, precandidata a renovar su banca por la Lista Celeste y Blanca del Frente de Todos, encabezó en la sala del Teatro “ATE Casa España” de la ciudad de Santa Fe, el acto en apoyo a los candidatos de la “La lista de Cristina en Santa Fe”, que se transmitió de manera virtual.

Sacnun señaló que: "me provoca una enorme emoción estar en este acto, que extrañábamos muchísimo por el efecto de la pandemia. Lo cierto es que hemos hecho una enorme tarea. Y uno se pregunta qué hubiera pasado si en vez de estar gobernando Alberto y Cristina hubiera estado Mauricio Macri. No podemos más que pensar en una tragedia".

La senadora santafesina agregó que: "qué hubiera sido de los sectores populares si no hubiéramos realizado la enorme inversión pública en materia de salud, multiplicado los hospitales modulares, invertido en respiradores, en camas críticas. Si no hubiéramos estado codo a codo con nuestros gobernadores. El gobierno nacional junto el provincial encabezado por Omar Perotti, permitieron que en la provincia de Santa Fe no tuviéramos que lamentar muertes por no tener acceso a camas críticas. Por supuesto que todos tenemos que lamentar perdidas, pero el Estado presente permitió sostener a la industria, a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y trabajadoras. Lo sostuvimos gracias a la decisión política y esta concepción que nos legó Néstor Kirchner de que el Estado debe ser la herramienta para que todos quepan en la misma Patria”.

La legisladora nacional sostuvo que: “estamos viendo ya la salida de la pandemia, estamos viendo índices muy importantes a la largo y a lo ancho de la provincia y estamos confiados en que Santa Fe va a ser parte de ese impulso que va a necesitar la Argentina para volver a incluir a millones de ciudadanos y ciudadanas que quedaron excluidos”.

Por último dijo: “estoy convencida que desde Santa Fe podemos proveer al proyecto nacional este concepto de federalismo que nosotros conocemos. Por eso los convoco desde nuestra identidad, desde los valores kirchneristas, de la Revolución de los 7 jefes, con lo que significó la Forestal, la batallas de Punta Quebracho y de San Lorenzo. Esta provincia Cuna de la Constitución y de la Bandera donde sucedieron hechos como el motín de Arequito o el Grito de Alcorta, el Rosariazo y el Villazo. Con eso que es lo mejor que tenemos de nuestra Santa Fe contribuyamos al proyecto nacional y el 12 de septiembre votemos la lista con los colores de la bandera de Belgrano: la celeste y blanca.

A su turno el diputado nacional, Marcos Cleri dijo: “como todos nosotros somos militantes, día a día, boca a boca tenemos que llevar el mensaje de esta boleta. La boleta del Frente de Todos, la que construyó Cristina y Omar Perotti, la lista de la billetera Santa Fe de las obras públicas, del boleto educativo gratuito. La boleta de Néstor, de Perón, de Cristina con la provincia de Santa Fe como protagonista para que el modelo de desarrollo nacional ponga a la Argentina de Pie”.

Por su parte, Jorge Hofman (Secretario General de ATE), señaló: "nosotros somos los que adherimos al proceso que iniciaron en el 2003 Néstor y Cristina. Y lo hacemos porque fue uno de los hechos fundacionales en la historia de la República Argentina que se emparenta con los fenómenos de masas que se vivió en nuestro país, como el que encabezaron Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón".

Participaron del acto Magalí Mastaler (precandidata a diputada nacional), Matías Fernández (precandidato a concejal de la ciudad de Rosario), Diego Mansilla (precandidato a diputado nacional), Ana Ingaramo (precandidata a concejal de la ciudad de Santa Fe), Marcos Cleri (diputado nacional), Josefina González (diputada nacional), Jorge Hofman (secretario General de ATE Santa Fe), Claudio Leoni (secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales). Y dejaron sus saludos a través de videos, el precandidato a senador Marcelo Lewandowski, y los precandidatos a diputados nacional Roberto Mirabella y Marcos Castelló.

También lo hicieron en ese formato, la senadora nacional por Mendoza y vicepresidenta del bloque de Senadores del FDT, Anabel Fernández Sagasti y la diputada nacional (FDT) Vanesa Siley.