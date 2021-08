https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ayer domingo

Relatos Salvajes en Firmat: Le rayó el auto con el mensaje "No Estacionar"

La víctima, un hombre de 50 años, acusa a una mujer de 30. El vehículo no obstruía el ingreso al garaje y tampoco tapaba una rampa para personas con movilidad reducida.

Un vecino de la ciudad de Firmat denunció que una mujer de 30 años le rayó el auto en dos oportunidades la última semana. Primero fue en el paragolpes y en la jornada de ayer domingo en uno de los laterales, con un mensaje que dice “No Estacionar”. La víctima radicó la denuncia. Mientras que la sospechosa fue citada a sede policial para declarar. Fuentes consultadas por Sur 24, indicaron que el sujeto, de nombre Daniel R. de 50 años, no dejó el vehículo obstruyendo la subida al garaje, ni tapando la rampa para personas con movilidad reducida. Tenés que leer Impulsan el desarrollo territorial de la gestión de residuos en toda la provincia El parte de prensa oficial, indica que “la victima dejo el auto estacionado en Blas Parera 200 y se dirigió a la casa de un amigo”. En ese momento estaba la señora en cuestión en la vereda. Al volver al vehículo el victimario “noto un mensaje escrito en el auto, el cual dice NO ESTACIONAR, y esta mujer ya no estaba. La semana anterior Cecilia A. le había rayado el vehículo en el baúl”, indica el denunciante. La fiscal Susana Pepino “ordenó se cite y notifique de la causa. Una vez hecha la comparecencia en sede policial de Cecilia A. y tras cumplimentar con recaudos legales, recuperó su libertad. Con información de Sur 24

