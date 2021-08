Joe Biden difundió un comunicado oficial tras el fin de la guerra en Afganistán

"Quiero agradecer a nuestros comandantes y a los hombres y mujeres que sirven bajo su mando por la ejecución del peligroso retrógrado de Afganistán según lo programado, en las primeras horas de la mañana del 31 de agosto, hora de Kabul, sin más pérdidas de vidas estadounidenses", expreso el presidente de Estados Unidos Joe Biden, en un comunicado oficial emitido este lunes, tras el retiro final de las tropas estadounidenses en territorio afgano.

"Los últimos 17 días -prosiguió el mandatario- han visto a nuestras tropas ejecutar el puente aéreo más grande en la historia de Estados Unidos, evacuando a más de 120.000 ciudadanos estadounidenses, ciudadanos de nuestros aliados y aliados afganos de Estados Unidos. Lo han hecho con un coraje, profesionalismo y determinación incomparables. Ahora, nuestra presencia militar de 20 años en Afganistán ha terminado".

