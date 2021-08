Alfredo Cornejo: "En un país normal, Sabina Frederic debería renunciar"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente de la UCR disparó contra la ministra de Seguridad por la comparación entre la delincuencia en el conurbano y en Suiza, en la que dijo que el país europeo "es más tranquilo, pero más aburrido".

Alfredo Cornejo pidió la salida de la ministra de Seguridad. “En un país normal, Sabina Frederic debería renunciar”, dijo el presidente de la Unión Cívica Radical. Fue luego de la desafortunada frase de la funcionaria de Alberto Fernández en la que, intentando una humorada, minimizó la inseguridad en el conurbano al compararlo con Suiza que, según ella, "es más tranquilo, pero más aburrido".

“Es una locura. En un país normal, después de un furcio de ese tipo, la ministra de Seguridad debería renunciar o el presidente debería hacerla renunciar. Pero además, en un país normal, un presidente no decreta la prohibición de fiestas familiares y las incumple él", insistió el diputado, ya con la mira en la gestión de Fernández.

Cornejo celebraba el triunfo radical de Gustavo Valdés, en Corrientes y ese contexto analizó que “hay un clima muy fuerte en contra del Gobierno, que no para de cometer errores”.

Y fue entonces que dijo: “El presidente desvaría en ciertas declaraciones, en ciertos planteos, y sus ministros no paran de generar zozobra, incertidumbre, y eso se va notando".

"Si a eso uno le agrega que no hay un crecimiento del consumo, que hay pérdida de empleos y que no hay un proceso de inversión claro que dé certezas para el futuro inmediato, estamos en un clima muy malo donde el Gobierno está enfrentando las elecciones con un mal humor”, explicó Cornejo, en diálogo con La Once Diez, radio de CABA.

Frederic quedó en la picota tras su frase desafortunada de este domingo, cuando consultada por un hecho de inseguridad en Ituzaingó lanzó su ya famosa comparación.

La frase de la polémica la dijo cuando le preguntaron si había que emigrar del país para dejar de sentir miedo o de sufrir actos de inseguridad. "Suiza es más tranquilo, pero más aburrido", contestó al respecto.

Este lunes Frederic acusó a los medios de tergiversarla e intentó explicarse: "Mi referencia a Suiza es muy sencilla. El país donde hay cosas para hacer es este, Suiza tiene todo resuelto, no es un país donde haya que hacer cosas. Yo además no soy suiza, tengo ciudadanía francesa", aclaró.

Por su parte, Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, la criticó con dureza: "Durante la pandemia estuvo de fiesta, nosotros en vez de estar de fiesta estuvimos trabajando; con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el Conurbano sentimos que está en otra frecuencia", le reprochó.