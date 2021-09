El descargo de una diputada contra Frederic tras ser asaltada: "Todo muy divertido, no como en Suiza"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de María Eugenia Brizzi, quien contó que la golpearon para robarle la bicicleta en El Palomar.

La diputada provincial por Buenos Aires María Eugenia Brizzi, de Juntos por el Cambio, denunció que este martes motochorros le robaron la bicicleta y la amenazaron en El Palomar. Y, de paso, le mandó un mensaje a Sabina Frederic: “Todo muy divertido, no como en Suiza ministra”.

En el tuit, que fue acompañado por la denuncia policial correspondiente, la diputada Brizzi contó que el asalto ocurrió a las 10.15, al llegar al cruce de las calles Cabral y la avenida Rosales, en el partido de Morón.

“Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra”, le mandó un mensaje en Twitter a la titular de la cartera de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, a quien arrobó.

Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza Ministra @SabinaFrederic. pic.twitter.com/u5xQjK1yCm — Maria Eugenia Brizzi (@marubrizzi) August 31, 2021

El mensaje en tono irónico llega luego de que la ministra de Seguridad de la Nación haya hecho una polémica comparación al ser consultada en radio Mitre sobre si había que emigrar del país para dejar de sentir miedo o de sufrir actos de inseguridad: “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”. “Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible. Sigo viviendo en Temperley, yo tengo custodia, pero sí sé del miedo. No tenía un auto porque era un factor de riesgo”, concluyó.