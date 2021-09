https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuadro femenino

Podoroska se despidió rápidamente del US Open

La tenista argentina no pudo con la belga Greet Minnen y cayó en tres sets en más de dos horas de juego.

A última hora de la jornada del martes, Nadia Podoroska (ubicada en la posición 37 del ranking de la WTA) no pudo con la belga Greet Minnen (104), quien se impuso con parciales de 6-4, 1-6 y 6-3, luego de dos horas y 17 minutos de un irregular cotejo sobre la cancha número 5 del escenario neoyorquino.

La 'Peque' argentina, de 24 años, no logró sentirse cómoda en ningún momento del encuentro, en donde la tenista europea prevaleció en base a una potente derecha.

Solamente en el segundo parcial, Podoroska (quebró en dos ocasiones el servicio de la rival) se metió en partido y ejerció un ligero dominio, que se tradujo en un excesivo 6-1, a partir de lo que una y otra jugadora desarrollaron sobre los límites de la cancha.

En el tercer capítulo, Minnen se quedó con el saque de la rosarina en el sexto game (4-2) y a partir de ese instante se sintió ganadora, más allá de que le costó cerrar el compromiso, porque recién en el quinto 'match point' enhebró el objetivo.

De este modo, Podoroska, semifinalista en la edición 2020 de Roland Garros, no pudo sortear el debut, tal como le ocurrió en el año 2016, cuando también quedó marginada en primera rueda, tras caer con la germana Annika Beck. Con información de Telam

