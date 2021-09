https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 01.09.2021

Dentro del marco del Plan Incluir el gobierno provincial aportó más de 44 millones al municipio santafesino con destino a solventar los gastos que demandará el proyecto "Recambio tecnología LED en Avenidas de tu Barrio”. “Ahora estamos trabajando para tener paradas de colectivos seguras, iluminar ciclovías y la Avenida Circunvalación”, aseguró Jorgelina Mudallel.

Elecciones 2021 Mudallel: "Una ciudad más iluminada es una ciudad más segura" Dentro del marco del Plan Incluir el gobierno provincial aportó más de 44 millones al municipio santafesino con destino a solventar los gastos que demandará el proyecto "Recambio tecnología LED en Avenidas de tu Barrio". "Ahora estamos trabajando para tener paradas de colectivos seguras, iluminar ciclovías y la Avenida Circunvalación", aseguró Jorgelina Mudallel.

Jorgelina Mudallel recorrió esta semana junto a Omar Perotti, Marcelo Lewandowski y Marcos Castelló las obras financiadas por la provincia que se ejecutan en la ciudad en el marco ell Plan Incluir. Frente a la demandas de vecinas y vecinos, Mudallel facilitó la gestión de 44 millones de pesos para luminarias en la ciudad. Ahora junto al gobierno de la provincia y el nacional está gestionando las luminarias para la Circunvalación de la ciudad.

“Todos los días recibimos demandas de los vecinos por la falta de iluminación en las calles de la ciudad, y la respuesta que obtenemos por parte de la Municipalidad es siempre es la misma, que no había recursos”, comentó la edil, y agregó: “La ciudad no puede seguir a oscuras, por eso me reuní con el gobernador Omar Perotti y gestionamos más de 44 millones de pesos para invertir en iluminación Led para nuestra ciudad”, señaló Mudallel.

“Cada vez que estoy con el Gobernador, es una oportunidad para gestionar y mejorar la calidad de vida de los santafesinos y santafesinas. Se trata de más de 1.200 focos Led para distintos barrios; un proyecto en conjunto con el municipio, que es el que va a definir y ejecutar. Se necesitan Led en Avenida Gorriti, para modernizar esa avenida; también hay que iluminar las ciclovías y las paradas de colectivos para que sean más seguras", explicó Mudallel.

Ciclovías seguras

“Estamos impulsando proyectos para iluminar las ciclovías de Santa Fe, con la misma fuerza que estamos trabajando para iluminar las avenidas y calles de la ciudad”, destacó Mudallel. “Trabajamos para que haya ciclovías en la ciudad y ahora debemos lograr que sea seguro transitarlas, principalmente por la noche”, señaló.

“Lo nuestro se trata de que cada uno de los programas pueda llegar a la mayor cantidad de gente, con la mayor efectividad posible. Como dice el Gobernador, estamos llevando adelante una campaña al servicio de los santafesinos y santafesinos, consultando si se vacunaron, si accedieron al Boleto Educativo Gratuito, si tienen ya Billetera Santa Fe. A eso se le suma las demandas planteadas a partir de las necesidad que surgen de la infraestructura de la ciudad en cada reclamo, referidos a luminaria, al estado de las calles, microbasurales”

Camino Viejo a Esperanza

Mudallel se refirió a la marcha de los trabajos financiados por el gobierno provincial sobre Camino Viejo a Esperanza en el oeste de la ciudad. “Es una obra clave porque era una zona completamente olvidada. Es necesario urbanizar los barrios, que lleguen los servicios y que haya pavimento. Que puedan disfrutar un día de lluvia sin pensar que no llegan al trabajo o a la escuela. Hay situaciones que se repiten en todos los barrios de la ciudad, sin distinción. Estas obras vienen a cambiar esas realidades", dijo. "Necesitamos soluciones concretas a los problemas estructurales que tenemos. Trabajar de forma mancomunada", agregó.

Billetera Santa Fe

Por último Mudallel resaltó el éxito del programa Billetera Santa Fe. “Es una herramienta, un programa de gobierno provincial importante para ayudar a un sector golpeado como fue el comercio, para ponerle plata en el bolsillo a la gente y entusiasmarla para que vuelva a consumir. Como dice el Gobernador Perotti para que la rueda se ponga en marcha. La reactivación del consumo es parte de la recuperación de la provincia de Santa Fe y es el vecino o la que vecina la que define dónde y qué compra”, finalizó.

