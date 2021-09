https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 01.09.2021 - Última actualización - 23:09

23:07

La Secretaría de Control de la ciudad desarticuló el puesto de compraventa y realizaron actas de infracción a los implicados.

"Procuramos que se cuide el espacio público" Operativo en la costanera de Santa Fe por los compradores de chatarra

Este miércoles, un operativo de Dirección de Control de la ciudad de Santa Fe desarticuló un puesto de compra y venta de chatarra que se llevaba adelante en la costanera santafesina sin ningún tipo de permiso.

Guillermo Álvarez, secretario de Control municipal, habló con El Litoral y dio a conocer lo ocurrido: “Encontramos una serie de personas que pernoctaban en la costanera, en distintos lugares, y que estaban durante el día y la noche. Eran vehículos que se ponían en la zona de la plaza, del parque, lo cual está prohibido” comenzó diciendo.

Y explicó cómo fue el operativo: “Empezamos a tomar cartas en el asunto, armamos un operativo de tránsito con GSI, los sacamos del lugar, que era atrás del monumento a Monzón. También habíamos encontrado que habían dejado mucha chatarra en la zona, el lugar estaba muy sucio así que los obligamos a sacar el contenedor de chatarra que tenían. Hicimos retirar eso, limpiar la zona y les pedimos que se retiren del lugar. Esto fue hace prácticamente 10 días”.

Sin embargo, regresaron: “Hace un par de días encontramos que habían vuelto, no a esta zona si no a la zona del parque de la locomotora. Volvimos a articular un operativo junto a GSI, personal de nocturnidad de la Dirección de control y esta vez ya no solamente los retiramos si no que le hicimos actas de infracción de tránsito y les dijimos que si volvían directamente les íbamos a retener el vehículo.”

El funcionario destacó el accionar del personal municipal y aclaró: “Nosotros procuramos que se cuide el espacio público, que esté ordenado, que se utilice para los fines para los cuáles está dispuesto y velar por el cumplimiento de las ordenanzas vigentes, que es nuestra tarea como Secretaría de Control”.

Respecto de la actividad comercial que realizaban, el secretario de Control explicó: “Lo que hemos identificado es que se dedicaban a la compra y venta de chatarra. Les hemos pedido que dejen de hacer esta actividad, teníamos conocimiento de que viajaban a Recreo, iban y venían”.

Por último, ante la pregunta sobre la procedencia de los implicados, indicó que “son de Tucumán, de San Miguel, aparentemente son gitanos, lo cual nos es totalmente indiferente” cerró.