Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA La pos pandemia acelera los cambios

"La vocación de la Unión Industrial Argentina es de diálogo permanente desde un modelo industrialista productivista. Es nuestro eje, no es político partidista sino de la industria y de todos sus sectores. Somos plurales desde el punto de vista de nuestra participación en la sociedad y muy respetuosos de las distintas visiones y enfoques".

Daniel Funes de Rioja no esquivó temas como el regreso laboral de no vacunados, la presión fiscal, la inflación o los desafíos de innovación tecnológica. Pero pone el acento en el futuro y anticipó -en diálogo con El Litoral- que antes de fin de año la entidad presentará un documento con carácter federal sobre las necesidades de infraestructura para el desarrollo fabril en el país.

- Hay una recuperación de la actividad económica por estas horas. ¿Cuál es el escenario para la industria?

- Es una recuperación que no es homogénea. Para que quede claro, hay sectores que todavía están impactados por los efectos de la pandemia. Lo que tiene que ver con la gastronomía, por ejemplo. Pero mayoritariamente hay un crecimiento de la producción industrial y es un dato alentador. A partir de ahí hay que diferenciar lo que es la recuperación en comparación con 2019, con un crecimiento sustentable. La Argentina viene de años de estancamiento. Es un buen punto de análisis para la inflexión, para ir al crecimiento sustentable, que tenga en cuenta un modelo de desarrollo inclusivo de todas las dimensiones de empresas, desde pequeñas a Pymes y grandes, y a las cadenas de valor. Y que también desde el punto de vista social signifique afianzar el paradigma de industria, producción y trabajo. Hay que generar empleo, es una necesidad imperiosa de la Argentina.

- Ante esa necesidad de empleo, la UIA se ha pronunciado reiteradamente con el objetivo de modernizar la legislación laboral.

- Lo que hay que tener en claro es que las nuevas tecnologías están transformando el sistema productivo, y que esto pos pandemia va a ser mucho más marcado. Lo hemos visto en la proliferación del teletrabajo, los requerimientos de conectividad, la inteligencia y la digitalización. Todo esto está llevando a un proceso de transformación que requiere inversión por un lado y adecuación de la mano de obra, desde el punto de vista de la formación de recursos humanos para la empleabilidad, para que no exista la brecha que se está percibiendo entre trabajadores sin ocupación y ocupación sin trabajadores preparados. Desde la UIA hemos reperfilado nuestro departamento de educación, para ir a uno más ligado a la formación técnica y profesional.

- Mientras el mundo avanza hacia eso, en la Argentina tenemos prohibición de despidos y doble indemnización.

- Está claro que nos hemos pronunciado fuertemente sobre el tema del triple cepo: prohibición de despidos y suspensiones e indemnización agravada. No compartimos pero entendimos que estaba motivado por la crisis de la pandemia, cuya fase crítica esperemos que ya haya sido superada en los hechos. Uno tendrá que estar preparado ante eventualidades, pero la emergencia laboral ya ha cesado si se miran los números de empleo, que vienen creciendo desde hace doce meses en forma permanente. Si me pregunta si es la cantidad de empleo que cubre expectativas, está claro que no. Hay un proceso de recuperación económica que se tiene que consolidar y, en segundo lugar -a nuestro entender- medidas como las del triple cepo no solo tapan la salida sino que también tapan la entrada de nuevos contratados. Tenemos que incentivar la contratación, la formalización laboral. Son desafíos que tenemos por delante.

- Su requerimiento de vacuna como condición para que un empleado vuelva al trabajo y cobre el sueldo, generó el rechazo del gobierno. Pero el problema del regreso a la presencialidad persiste.

- Lo que dijimos claramente es que hay que vacunarse. No estamos propiciando medidas de retaliación sino de vacunación. Consideramos que la vacuna es un acto de responsabilidad colectiva e individual: estamos frente a una pandemia. No es sólo protegerse uno en lo personal sino a la gente con la cual uno trabaja en un mismo núcleo, a sus familias. Los problemas se nos están planteando, como sucede en el mundo; son decisiones que requieren una conciencia muy clara al respecto. Lo que decimos es que el 20 de marzo de 2020, cuando se estableció la dispensa de prestar tarea por razones sanitarias, no estaba el camino que hoy ofrecen las vacunas. El camino es ese, lo dicen el gobierno argentino y el mundo. El riesgo de la variante Delta, que ojalá no llegue pero que puede alterar nuestras aspiraciones en la economía, nos plantea esta cuestión a resolver y eso es con la vacuna. Aquellos que no se vacunan, lo que están haciendo es renunciar a esta protección de la norma que no sólo es para ellos sino para el resto. Hay consecuencias desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista práctico: si alguien no se vacuna, ¿qué hacemos..?

- Los problemas de Toyota para conseguir empleados básicamente calificados, ¿son generalizados?

- Como sociedad tenemos un doble problema: trabajadores con bajas calificaciones o que no consiguen empleo, y demanda de trabajadores calificados que está insatisfecha. Esto a nivel internacional viene ocurriendo desde hace 10 años; la brecha entre formación y empleabilidad es la que pretendemos superar. Desde la UIA lo tenemos como una de nuestras grandes líneas de acción en esta gestión que nos toca encarar: prepararnos para las nuevas tecnologías requiere inversión pero también capacitación de recursos humanos; es un círculo virtuoso. Cuando uno ve una situación como la de Toyota, lo que está viendo es un problema de evolución a gran velocidad de la tecnología y de requerimiento de empleos calificados. Esto es lo que define el empleo formal, digno, registrado, en lugar de empleo informal o de estado de anomia en el que se desenvuelve la economía.

Inflación, impuestos y dólar

- Hay una culpabilización a las empresas, en el discurso del gobierno, por la inflación. En especial de los alimentos.

- El 2020 demostró claramente que con precios máximos y controlados por el gobierno, la inflación fue en general muy superior a la evolución de los propios productos de precios controlados que son casi la totalidad de los alimentos procesados. No hablo de no procesados, como vegetales o frutos, que tienen otro comportamiento y realidad productiva. Pero en lo que hace a la UIA, los productos que estaban en precios máximos evolucionaron en orden al veintipico por ciento y la inflación estuvo muy por encima. Para mí claramente nosotros vemos las consecuencias pero no somos la causa. Esto sin perjuicio de que también hubo aumento del precio de los commodities, de productos que internacionalmente que por impacto de la pandemia han visto alterados sus costos o los costos logísticos. Hoy estamos, por ejemplo, prácticamente sin buques ni contenedores; es un problema crítico. Esto también es multicausal, pero no somos la causa pero estamos involucrados en este proceso. Esperemos que la Argentina pueda encontrar medidas estructurales macroeconómicas que nos permitan salir del proceso inflacionario que perjudica a todos. Es responsabilidad de todos, pero no somos la causa; el empresario argentino necesita estabilidad y previsibilidad.

- Acceso de divisas para insumos o distribución de rentas, nivel de tipo de cambio y retenciones. ¿Cómo impactan en el proceso de inversiones y de producción?

- Hasta hoy tenemos con el ministerio de Desarrollo Productivo y la secretaría de Comercio Exterior un diálogo muy fluido para resolver problemas; con respecto a los insumos lo venimos resolviendo. Sí vemos que el incremento de la actividad llevará a mayor demanda de divisas. Necesitamos un tipo de cambio competitivo; hasta ahora las condiciones de competitividad van por su valor o por medidas complementarias. Los costos laborales no salariales hay que adecuarlos, llevarlos a niveles que nos permitan tener competitividad. Desde el punto de vista fiscal no es razonable que los niveles de presión sean descargados a una parte de la economía muy reducida. Las crisis acentúan la informalización, pero todos tenemos que ser formales, con costos razonables y tener una administración tributaria que permita desburocratizar; para las Pymes el manejo de esta cartera de fiscalidad es gravosa. Respecto a las retenciones, eso se conjuga con lo que mencioné con las cuestiones del tipo de cambio competitivo. Lejos de gravar las exportaciones, hay que incentivarlas con la apertura de nuevos mercados. Venimos trabajando con Cancillería en este sentido, generar estímulos que generan más ingresos para el propio Estado.

- El Banco Mundial calcula la presión fiscal en la Argentina en el 106% de la renta de una empresa promedio. Es como decir que el que no evade, no subsiste.

- De hecho la presión fiscal es muy elevada y hay que encontrar otro camino. No queremos la evasión, la informalidad ni la presión tributaria que ahogue la posibilidad de inversiones.

La economía 4.0

"Hemos inaugurado en la UIA hace dos años el Centro de Industria X. Creemos que hoy en la práctica se puede abrir la innovación a todos los sectores de la producción. Vamos a una transformación muy fuerte de la misma manera que vamos a tener que responder de manera consecuente con los compromisos ante el cambio climático y las cuestiones medioambientales. La pos pandemia es un punto de inflexión en lo que hace al proceso de digitalización y de incorporación de inteligencia artificial, de metas de la industria 4.0. Esto para las grandes como para las empresas medianas o pequeñas".

Infraestructura

"Tenemos un modelo federalista. La UIA propicia una industria federal en un modelo de desarrollo sustentable, integrado e inclusivo. Nos hemos fijado la tarea de generar un documento común con las uniones industriales del interior y transmitirlo. Hay cuestiones que son transversales cuando hablamos de los temas fiscales, laborales o de comercio exterior, y después están las cuestiones que son propias de cada provincia o región, que están ligadas fundamentalmente a las cuestiones de infraestructura como necesidades para poder producir o exportar. O para localizar la producción, hablo de infraestructura física y social. En esa tarea estamos, con la visión puesta en el país, no con una visión centralista. De aquí a fin de año vamos a generar un documento para aportar ideas mirando a un futuro de crecimiento del que estamos convencidos".