Castellani: "Tenemos una reactivación en la mayoría de la industria"

El sector metalúrgico registró en julio, un 15, 7% interanual de aumento, y un 5,5% con relación a junio, sostuvo el presidente de Adimra. El empresario, señaló que los números "empiezan a hacer mejor que en la prepandemia".

En el marco del Día de la Industria, que se celebra este jueves, se realizaron diferentes actos en la región. En Las Parejas y en Armstrong, se llevaron a cabo actos que contaron con la presencia del gobernador Omar Perotti, el presidente de la FISFE, Víctor Sarmiento, el secretario de Industria y la Producción de la Nación Ariel Schale, junto al secretario de PYME de la Nación, Guillermo Merediz, y el presidente de la UIA Daniel Funes de Rioja.



En esta oportunidad, Orlando Castellani, presidente de Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) , en dialogo con CyD Noticias, se pronunció sobre la realidad que padece el sector ante el impacto derivado por la pandemia. "Tenemos una reactivación, en la mayoría de la industria, principalmente mecánica y de otros sectores, con muchas ventas donde varias industrias ya tienen vendido todo lo que es este año 2021, incluso buena parte del 2022 también", afirmó el empresario.



Crecimiento exponencial



En este sentido, Castellani señaló que en cuánto a números "empiezan a ser mejores que en la prepandemia", de acuerdo a todos los datos extraídos por la entidad, que se encuentra constituida por 62 cámaras, que representa alrededor de 20.000 pymes.



"En julio, por ejemplo, habíamos tenido un 15, 7% interanual de aumento, y un 5,5% con relación a junio", resaltó el entrevistado.





En este punto, remarcó el crecimiento y sostenimiento de la actividad metalúrgica. "Nosotros comenzamos el 2020 con el cambio de Gobierno, donde ya veníamos con una baja del alrededor del 50% , y luego vino la exposición expoagro en el mes de marzo donde principalmente por el cambio de la tasa de interés que anteriormente era prohibitiva, y al haber créditos, la gente, y el productor invirtió mucho", explicó. "Hay que tener en cuenta que hubo una buena cosecha, lo que también gravita mucho, lógicamente, porque todos ya lo saben, que cuando al campo le va bien hay buena producción", celebró el empresario.



Castellani, aseguró que "hubo muchos rubros, por ejemplo, maquinaria agrícola, remolque, línea blanca, y otros más que se han levantado", en este tiempo pese el tipo de cambio, y el temor de las empresas que también afectó a la producción. Pero, lo principal, es que "lo financiero dejó de estar por arriba de lo productivo, y eso fue un factor preponderante". Al respecto, es necesario aclarar que "no todos los rubros fueron iguales, si algunos otros, relacionado con el petroleo, vaca muerta, energía, etc, quienes todavía se encuentran en una situación que no es similar", manifestó.



Cabe mencionar, que "los datos que estamos dando son promedios generales y no todos los rubros tienen la misma ocupación", explicó Castellani.



Panorama



Siguiendo en esta línea, el desarrollo de la construcción también favoreció a que los insumos contribuyeran a la industria. "Fue un factor que en su momento creció mucho, al no poder hacer las empresas inversiones en otras cosas".



Este panorama permitió, además, conservar las fuentes labores. "No solamente que se mantuvo el nivel del personal, sino que se incrementó bastante en muchas de las fabricas. Hoy hay un aumento de trabajadores, donde también encontramos una escasez en mano de obra, y más aun de mano de obra capacitada", aseguró el empresario.



Al momento de ser consultado sobre los inconvenientes por los cuales se ha visto afectado el sector, derivados por el contexto pandémico, y más aún teniendo en cuenta las importaciones, ya que muchos insumos que utiliza el sector metalúrgico no se generan en el país, Castellani consideró que "eso fue un poco variable, hubo un momento que se presentaron dificultades con la importación de insumos que se necesitaban, pero en la actualidad no estamos padeciendo los mismos problemas. En ningún momento hemos dejado de producir por falta de insumos", puntualizó.